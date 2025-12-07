Firpo y Alianza toman ventaja en las semifinales del torneo Apertura de El Salvador

San Salvador, 7 dic (EFE).- El Luis Ángel Firpo y el Alianza tomaron este domingo ventaja al conseguir ganar en los partidos de ida de las semifinales del torneo Apertura de El Salvador, con lo que se acercan a la gran final de la liga programada para el 20 de diciembre.

Los brasileños Lucas Dos Santos y Alesson Ferrera brillaron en estas semifinales.

Los Toros del Firpo, dirigidos por el costarricense Marvin Solano y uno de los equipos favoritos para avanzar a la siguiente, doblegaron a los Emplumados del Águila, comandados por el técnico mexicano Juan Carlos Chávez.

Con una estrategia bien definida de ataque, defensa reforzada y ordenada los Toros encararon a su rival y su juego rindió frutos en los primeros minutos del partido, cuando al minuto 5 el joven delantero salvadoreño Steven Vásquez abrió el marcador.

Los de Chávez no terminaron de acomodarse en el terreno de juego y no lograron recuperarse tras el gol. Inconsistencias en el ataque y serios errores defensivos provocaron que al minuto 73 de partidos los Toros señaran su victoria.

Fue el turno del mediocampista brasileño Lucas Dos Santos, que desde media cancha marcó para cerrar 2-0 el encuentro, disputado en la calurosa ciudad de Usulután, en el oriente de El Salvador.

Entre tanto, los Albos del Alianza, dirigidos por el argentino Ernesto Corti, derrotaron 2-1 al Cacahuatique, en un apretado partido en el que un menor descuido en la defensa de Cacahuatique les costó el juego.

Alianza, equipo capitalino y con unas de las mayores aficiones, abrieron el marcador al minuto 5 por intermedio del salvadoreño Narciso Orellana, luego adelantó al equipo el también salvadoreño Leo Menjívar.

El descuento llegó en la segunda mitad del partido con el gol del delantero brasileño Alesson Ferrera, y aunque el Cacahuatique presionó tras el gol de sudamericano no pudo remontar el resultado que al final favorece a los Corti.

Los dos finalistas del Apertura salvadoreño se definirán el próximo fin de semana cuando se lleven a cabo los juegos de vuelta de las semifinales. EFE

