Fiscal: El deslizamiento de tierra del pueblo siciliano «tiene historia, no nació ayer»

Carlos Expósito

Roma, 30 ene (EFE).- El fiscal general del Tribunal de Gela (sur), Salvatore Vella, aseguró este viernes a EFE que el deslizamiento de tierra ocurrido en el pueblo siciliano de Niscemi «tiene una historia» y «no nació ayer» y explicó que la investigación abierta por la Fiscalía pretende aclarar causas y responsabilidades sobre el suceso.

«Este deslizamiento tiene una historia en los documentos de los técnicos. Esta zona desde hace décadas está indicada como una zona extremadamente peligrosa», aseguró Vella en una entrevista con motivo del procedimiento abierto por la Fiscalía por negligencia y daños sobre lo sucedido en Niscemi.

La localidad siciliana sufrió el pasado domingo un deslizamiento de tierra tras intensas lluvias que ha causado graves daños en viviendas y ha dejado a uno de sus barrios al borde de un profundo barranco, obligando a evacuar a más de 1.500 personas.

En 1997 esta localidad ya sufrió otro evento similar de gran magnitud.

Ahora, la Fiscalía analiza si este desastre se podría haber evitado y tratará de determinar si organismos locales o estatales pueden tener algún grado de responsabilidad.

«No puedo anticipar lo que haremos; debo poner todas las cartas en orden, iremos paso a paso. Así que ahora no sé hasta dónde llegaremos, pero no nos detendremos ante ningún nivel: asumiremos todo lo que haya que asumir, cualquiera que sea el nivel de la responsabilidad, municipal, regional o incluso eventualmente estatal», subrayó.

El procedimiento penal abierto, explicó el fiscal, contempla dos líneas de investigación: «Una es entender si se podría haber hecho algo que no se hizo, es decir, para prevenir estos hechos, este deslizamiento de tierra; y la segunda línea es si, en cambio, se realizaron obras que agravaron el deslizamiento y que, por tanto, no debían haberse hecho».

Para ello, realizarán inspecciones en el terreno para profundizar en toda la situación y se centrarán «en la búsqueda de las causas o de las concausas, porque también pueden ser más de una y haber provocado el deslizamiento».

Y mandó un mensaje a la población: «Lo que nosotros hacemos es tutelar los intereses de la ciudad y, por lo tanto, si en el pasado alguien se equivocó causando este deslizamiento, se abrirá inmediatamente un proceso».

Medios italianos difundieron esta semana un documento de principios de 2022 en el que el gobierno siciliano, entonces dirigido por el actual ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, ya advertía sobre la situación en Niscemi, lo que ha puesto el foco en la posible inacción a nivel tanto local como nacional.

Aunque el alcalde de Niscemi, Massimiliano Conti, asegura que el municipio no ha incurrido en ninguna infracción, el foco se centra ahora en el ministro Musumeci, quien enfrenta peticiones de dimisión por parte de la oposición por «ineficacia» en ambos mandatos.

Las imágenes del deslizamiento que ha puesto en riesgo parte del pueblo de Niscemi, con 26.000 habitantes, al borde de un barranco de cuatro kilómetros de frente, han dado la vuelta a Italia y al mundo, y no se descarta que el fenómeno continúe expandiéndose y que el terreno siga cediendo.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien visitó la zona afectada el miércoles y mantuvo una reunión de trabajo con Conti y con el presidente de la Asamblea Regional de Sicilia, Gaetano Galvagno, confirmó el compromiso del Gobierno para asistir a los desplazados, para quienes ya se ha previsto un aporte de asistencia autónoma. EFE

