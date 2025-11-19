Fiscalía de México indica que proceso contra el cantante Christian Nodal «sigue abierto»

2 minutos

Ciudad de México, 19 nov (EFE).- La Fiscalía General de la República de México (FGR) informó este miércoles que el procedimiento legal en contra del cantante mexicano Christian Nodal «sigue abierto», por lo que es necesario esperar el resultado que indique si procede, o no, la acción penal.

La FGR emitió este día un comunicado para aclarar el estado del proceso legal contra el cantante Christian Nodal y su familia, derivado de una denuncia presentada por una empresa disquera.

El martes, Nodal asistió al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio (cárcel) Oriente en Ciudad de México, a una audiencia que solicitó la FGR para imputarlo por presuntamente usar documentos falsos para tratar de apropiarse de los derechos de sus canciones grabadas en Universal Music.

«La denuncia presentada ante la FGR por una empresa disquera, consiste en la acusación de que Christian ‘N’, y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras, y, después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran», explicó la Fiscalía de México en la nota.

Agregó que la carpeta que se judicializó ante la jueza refiere lo anterior, y que dicha jueza «no exoneró ni a Christian ‘N’, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil, y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal».

En razón de lo anterior, explicó la FGR, «el procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado. Y tanto Christian ‘N’, como los denunciantes, pueden aportar ante la FGR las pruebas que tengan al respecto».

Asimismo, se apuntó que «los argumentos de la FGR respecto a la determinación de la jueza, se establecerán en el recurso correspondiente».

Según el caso, Nodal y sus padres Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, presuntamente usaron 32 contratos falsos para presentar una demanda contra la disquera Universal Music, esto para reclamar los derechos de las canciones de tres discos. EFE

jmrg/mjc/rrt