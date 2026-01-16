Fiscalía de México inhabilita 13 tomas clandestinas en oleoductos de Pemex en Jalisco

Ciudad de México, 16 ene (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este viernes la localización e inhabilitación de 13 tomas clandestinas de hidrocarburo en tres municipios del occidental estado de Jalisco.

Estas inhabilitaciones se dieron como parte de acciones coordinadas de las autoridades con la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para frenar el robo de combustibles —delito también denominado ‘huachicol’—, en el poliducto Salamanca-Guadalajara.

En el primero de tres reportes, la autoridad federal detalló que inició una carpeta de investigación “contra quien o quienes resulten responsables”, por delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, tras la localización de seis tomas clandestinas en el municipio de Degollado, a la altura del poliducto Salamanca-Guadalajara.

En un segundo comunicado, la FGR señaló que ubicó cuatro tomas clandestinas en el municipio jalisciense de Tototlá.

La tercera notificación precisó la inhabilitación de tres tomas clandestinas más en Tala, también en las inmediaciones del poliducto Salamanca-Guadalajara.

En los tres casos, la Fiscalía indicó que el hallazgo se derivó de reportes de personal de Seguridad Física de Pemex, quienes dieron aviso al Ministerio Público Federal, y apuntó que no se reportaron detenidos.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente, mientras continúa “la integración de la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho”, según los comunicados.

El robo de combustibles, conocido como ‘huachicol’, se ha mantenido como un fenómeno persistente en México, con impactos que van desde pérdidas económicas hasta riesgos ambientales y de seguridad pública.

En México, además del robo físico en ductos, autoridades y analistas también advirtieron sobre modalidades asociadas al contrabando y evasión fiscal en combustibles, lo que complica el combate integral de estas redes ilícitas. EFE

jsm/seo