Fiscalía de Milán pide a 13 marcas de moda documentación para excluir explotación laboral

Roma, 4 dic (EFE).- La Fiscalía de Milán, en Italia, ha pedido a trece grandes marcas de moda que entreguen una serie de documentos para verificar si hay explotación laboral en sus cadenas de producción al usar mano de obra china en las fábricas que trabajaban para ellas, informaron este jueves los medios italianos

La fiscalía, explican dichos medios, no indicó que estas empresas estuvieran siendo investigadas, pero sí habló de una «fuerte explotación» de mano de obra china en las fábricas que trabajaban para ellas y por lo tanto, solicitó la presentación de la documentación necesaria para una mayor investigación.

Las empresas a las que se ha solicitado la documentación relativa a procedimientos internos de selección de proveedores y los resultados de las inspecciones realizadas para verificar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad son Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia y Off-White Operating.

La solicitud de documentacion es un procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Penal mediante el cual las autoridades judiciales solicitan información como parte de una investigación en curso, antes de proceder a cualquier registro.

La orden fue emitida por el fiscal Paolo Storari, quien en los últimos años ha iniciado una serie de investigaciones contra grandes marcas de moda y lujo, acusándolas de no prevenir la explotación laboral en sus cadenas de producción, en particular en las empresas más pequeñas que contratan o subcontratan la elaboración de prendas para la marca.

Hasta la fecha, solo la marca Tod’s está siendo investigada por explotación laboral en el uso de mano de obra china mientras que el resto de investigaciones han llevado a que las empresas sean puestas bajo administración judicial, una medida que designa a un funcionario del tribunal para supervisar la regularización de la cadena de suministro.

Según el fiscal, se encontró que una decena de empleados chinos trabajaban en condiciones de explotación durante las inspecciones y en algunos casos, los trabajadores son los mismos para varias marcas.

Es común que las grandes marcas tengan proveedores comunes, es decir, empresas más pequeñas que producen prendas en las mismas fábricas para múltiples empresas clientes. EFE

