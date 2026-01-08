Fiscalía de Portugal investiga la muerte de un hombre que esperó tres horas la ambulancia

(Actualiza con medidas anunciadas por el Gobierno)

Lisboa, 8 ene (EFE).- La Fiscalía de Portugal anunció este jueves que investiga la muerte de un hombre de 78 años en el área de Lisboa que habría fallecido tras esperar durante casi tres horas la llegada de los servicios de Emergencia, un suceso que se enmarca en la falta de recursos que arrastra el sistema sanitario luso desde hace años.

El Ministerio Público precisó en una respuesta escrita a EFE que ha abierto esas pesquisas y que ha ordenado la autopsia médico-legal de la víctima.

El fallecimiento ocurrió el martes, cuando el hombre de 78 años, que residía en Seixal, en la zona metropolitana de Lisboa, aguardaba a que llegara una ambulancia tras sufrir una caída, explicó en declaraciones a EFE el presidente del Sindicato dos Técnicos de Emergencias Prehospitalarias (STEPH), Rui Lázaro.

Lázaro señaló que la primera llamada a los servicios de urgencia fue a las 11:20 hora local (misma hora GMT) y que hubo otras dos después del mediodía, que alertaron a los profesionales sanitarios de un empeoramiento del estado el paciente, que se encontraba «somnoliento, postrado y confuso».

Hubo una cuarta llamada pasadas las 14.00 hora local para alertar de que el hombre había entrado en parada cardíaca.

Fue después de ese aviso que se envió un vehículo medicalizado desde el Hospital de Almada, a unos 17 kilómetros, cuyo personal confirmó su muerte en el lugar.

«Nos deja muy preocupados», aseguró a EFE Lázaro, quien planteó que, si esto ocurre en la capital, en el resto del país podría ser peor.

Además de este fallecimiento, la prensa portuguesa ha informado este jueves de que otras dos personas han muerto en las últimas 48 horas a la espera de la llegada de los equipos de atención, sin que haya sido confirmado oficialmente.

En declaraciones a periodistas, el presidente del Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM) portugués, Luís Mendes Cabral, explicó ayer que el martes activaron la alerta a los 15 minutos de recibir el aviso, pero que no había ambulancias suficientes en la zona para atender al paciente.

La Inspección General de las Actividades en Sanidad (IGAS) también ha abierto una investigación interna para analizar «la calidad de los servicios prestados al paciente en lo que respecta a la celeridad».

Los problemas en el Servicio Nacional de Salud (SNS) de Portugal, especialmente en urgencias, han sido un asunto espinoso desde hace años para varios gobiernos, y son varias las manifestaciones de médicos contra la falta de recursos.

El primer ministro luso, Luís Montenegro (centroderecha), anunció este jueves en su intervención ante el Parlamento durante un debate de control nuevas medidas para reforzar el sistema sanitario, entre ellas la compra de 63 nuevas ambulancias.

También dijo que se abrirán entre 400 y 500 nuevas camas en unidades intermedias «para poder sacar del sistema hospitalario los casos sociales que restan capacidad precisamente para las situaciones de emergencia».

Montenegro defendió que este 2026 el Gobierno «continuará con la reforma estructural de la sanidad para garantizar una respuesta rápida, eficaz y humana en todo el territorio», mientras que los partidos de la oposición reprocharon al Ejecutivo el actual estado de la sanidad, en un debate que tuvo momentos de tensión e incluso enfrentamientos entre diputados. EFE

