Fiscalía española pide que también se excarcele al hermano del líder de Tiguerones

3 minutos

(Corrige para aclarar en el primer párrafo los apellidos de los dos hermanos)¡

Madrid, 12 ene (EFE).- La Fiscalía española pide que se excarcele también a Álex Iván Alcivar, el hermano de William Joffre Alcivar, líder de la banda ecuatoriana Los Tiguerones, quien quedó la pasada semana en libertad después de que trascurriera el plazo de tres meses concedido a Ecuador para que presentara garantías para su extradición.

La Audiencia Nacional española decidirá en los próximos días si procede la entrega a Ecuador del hermano del ‘comandante Willy’, un presunto líder de la banda Los Tiguerones al que este tribunal dejó en libertad al haber vencido el plazo para que las autoridades ecuatorianas presentasen las garantías que les solicitó para ejecutar su extradición.

La Fiscalía considera que su hermano, Álex Iván Alcivar, debe correr la misma suerte que su hermano, porque en su caso también ha trascurrido este plazo, según el informe que remitió a la Audiencia Nacional y al que tuvo acceso EFE este lunes.

«Por tanto, procede declarar no prestadas las garantías exigidas a las autoridades ecuatorianas y en consecuencia, denegar la entrega del reclamado, acordando su puesta en libertad, el cese de las demás medidas cautelares que se hayan adoptado y el archivo del procedimiento», expone el fiscal en su propuesta que, de ser aceptada por el tribunal, le dejaría en la misma situación que a su hermano.

William Joffre y Álex Iván, ‘Ronco’, considerado también cabecilla de Los Tiguerones, fueron detenidos juntos en octubre de 2024 en Segur de Calafell (Tarragona, noreste de España), si bien sendas peticiones de extradición se tramitaron en procedimientos distintos.

En el caso de Álex Iván, la decisión de autorizar su extraditación se produjo días después que la de su hermano, si bien en ambos casos la entrega quedó supeditada a que Ecuador prestase garantías de su derecho a la vida y a la integridad personal en sus prisiones y que fueran avaladas y verificadas por un organismo con capacidad de actuación en Ecuador como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para hacer efectiva la entrega de William Joffre, la Justicia española pidió a las autoridades ecuatorianas que en tres meses presentasen dichas garantías. Sin embargo, al considerar que Ecuador no prestó dichas garantías en el plazo previsto, el tribunal acordó dejarle en libertad y archivar el procedimiento.

El reclamado tenía dos procesos de extradición abiertos en España: uno por la acusación de asaltar un canal de televisión mientras emitía en directo en Guayaquil el 9 de enero de 2024 y otro por la presunta extorsión a un ciudadano al que le indicaron que tenía que pagar 20.000 dólares para no atentar contra sus familiares.

Ahora, en el caso de Álex Iván -reclamado por dos causas, una por delitos de delincuencia organizada y otra por «secuestro extorsivo», la Sala examina si las garantías requeridas han llegado a tiempo y si son suficientes para garantizar su derecho a la vida y a la integridad personal en la prisión antes de decidir si se ejecuta la extradición, según las fuentes consultadas.

Al autorizar sendas extradiciones, la Justicia española argumentó que debido a la situación de violencia que existe en las cárceles en Ecuador era necesario exigir esas garantías para decidir si se hacía efectiva la entrega.

A la banda de Los Tiguerones se le atribuye además el asesinato de César Suárez, el fiscal ecuatoriano que murió acribillado por varios disparos días después de comenzar la investigación de la organización criminal. EFE

