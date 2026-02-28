Fiscalía mexicana entrega a familiares cuerpo de “el Mencho” una semana después de muerte

Ciudad de México, 28 feb (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana informó este sábado de que entregó a sus familiares el cuerpo de Nemesio Oseguera, «el Mencho», tras “agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios”, casi una semana después del operativo militar que mató al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, la institución señaló que, para realizar la entrega, se practicaron “pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”.

La FGR no ofreció más detalles sobre el procedimiento ni sobre el lugar donde permanecieron los restos durante las diligencias.

El caso se produce tras el operativo del Ejército mexicano contra el CJNG, realizado el pasado fin de semana, en el que fue abatido “el Mencho”, uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

El Gobierno mexicano ha sostenido que se trató de una acción con intercambio de información con Estados Unidos, con respeto a la soberanía, según ha señalado la presidenta, Claudia Sheinbaum, y su Gabinete de Seguridad esta semana.

En paralelo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que las autoridades contemplan hasta cuatro posibles sucesores al frente del CJNG, sin detallar identidades, mientras se mantiene el seguimiento a la reconfiguración del grupo criminal tras la muerte de su principal líder. EFE

