Fiscalía mexicana logra proceso contra dos detenidos en Jalisco tras operativo militar

1 minuto

Ciudad de México, 1 mar (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo que vinculó a proceso a dos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por su participación en el operativo militar que culminó con la muerte de su líder, Nemesio Oseguera, alias El Mencho.

En un comunicado, la institución informó que se trató de Andrés “N” y Genaro “N”, detenidos en Tapalpa, Jalisco, a quienes se les acusa de delitos relacionados con la portación de armas, aditamentos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

A ambos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que quedaron internos en el penal de máxima seguridad ‘El Altiplano’, ubicado en Almoloya de Juárez, en el central Estado de México.

La FGR detalló que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó “datos de prueba necesarios” y “argumentos vinculatorios suficientes” para que un juez iniciara proceso penal contra ambos imputados.

La FGR indicó además que el juez concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria del caso.

Según el comunicado, las detenciones fueron resultado de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, “específicamente de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

La fiscalía subrayó que a las personas mencionadas “se les presume inocentes” mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. EFE

jsm/eav