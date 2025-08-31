Fiscalía mexicana vincula a un proceso judicial a hijo de exlíder del Cartel del Golfo

Ciudad de México, 31 ago (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este domingo de la vinculación a un proceso judicial a Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, hijo del exlíder del Cartel del Golfo, Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta.

En un comunicado, la FGR detalló que a Cárdenas Rivera se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como penal del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México (centro).

La fiscalía señaló que Ezequiel ‘C’ fue vinculado por su presunta responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La orden fue obtenida por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Tamaulipas (norte).

La dependencia precisó que se otorgó un plazo de dos meses para llevar a cabo una «investigación complementaria».

La FGR recapituló que Cárdenas Rivera fue detenido en posesión de «un arma de fuego, un cargador y cinco cartuchos útiles», a bordo de un vehículo en el Fraccionamiento Villa Española, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

La detención fue realizada el 17 de agosto pasado por agentes de la Guardia Estatal que vigilaban la zona.

El arresto cobra relevancia porque el Cartel del Golfo (CDG) es una de las seis agrupaciones criminales mexicanas que Estados Unidos designó como terroristas en febrero, además del Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste (CDN), la Familia Michoacana y Carteles Unidos.

A Cárdenas Rivera se le relaciona con el liderazgo del grupo criminal Los Escorpiones, brazo armado del Cartel del Golfo, creado para proteger a sus líderes tras el abatimiento de Tony Tormenta en un enfrentamiento con las autoridades mexicanas en 2010.

El padre del detenido, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, conocido como Tony Tormenta, asumió el liderazgo del CDG tras la captura en 2003 de su hermano Osiel Cárdenas Guillén, quien también fundó Los Zetas.

Los Zetas surgió a finales de los años 90 como un brazo armado del CDG, pero años después se separaron y mantuvieron una pugna por el control del noreste mexicano.

Se presume que Los Escorpiones replicaron el modelo de los Zetas, como un brazo armado del CDG conformado por expolicías y militares con entrenamiento táctico.

En diciembre pasado, Estados Unidos entregó a México a Osiel Cárdenas Guillén tras pasar 14 años en prisión, luego de ser extraditado en 2007 a ese país, junto con otros tres narcotraficantes mexicanos.

Osiel Cárdenas Junior, el hijo de Cárdenas Guillén, también recibió una condena en 2023 a pasar más de nueve años de cárcel por contrabando de armas a México.

Organizaciones delictivas como el CDG, el CDN y los antiguos Zetas mantienen una disputa por el control de los estados del noreste de México desde marzo de 2010, conflicto que ha provocado miles de muertos y desaparecidos. EFE

