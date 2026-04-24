Fiscal alemán investiga como espionaje una cibercampaña fraudulenta a políticos en Signal

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Berlín, 24 abr (EFE).- La Fiscalía Federal alemana está investigando una campaña de ‘phishing’ contra políticos a través de la aplicación Signal bajo la sospecha de que podría tratarse de un intento de espionaje, según informó este viernes una portavoz al semanario Der Spiegel.

Este medio ya había revelado el martes que dicha técnica fraudulenta ha logrado captar datos de la cuenta de Signal de la presidenta del Bundestag o Cámara Baja del Parlamento alemán, Julia Klöckner, que también es miembro de la cúpula de la Unión Democristiana (CDU), a la que pertenece asimismo el canciller Friedrich Merz.

No obstante, a pesar de que los miembros de la directiva usan esta aplicación para comunicarse, la cuenta del canciller no ha resultado comprometida ni presenta anomalías, según resultó de un examen de los servicios de seguridad, siempre según dicho medio.

De acuerdo con informaciones de los servicios de seguridad, la campaña de ‘phishing’ afecta no sólo a políticos, empresarios y conocidos periodistas, sino también a militares de la OTAN, de cuyas cuentas de Signal los desconocidos atacantes lograron hacerse con el control por un breve tiempo.

«Pueden estar seguros de que las comunicaciones del Gobierno, del canciller, de los ministros, transcurren por canales seguros», afirmó este viernes el portavoz adjunto del Ejecutivo, Sebastian Hille, al ser preguntado por el particular.

«Por supuesto en el ámbito digital y en el ciberespacio hay toda una serie de peligros de los que hay que ser consciente y llamamos a todos a usar la mayor sensatez en sus comunicaciones personales y no hacer clic en cosas o inscribirse en listas que no son seguras», agregó.

Por su parte, una portavoz del Ministerio del Interior, Elena Singer, relacionó la campaña de ‘phishing’ en Signal, activa según dijo desde hace meses, con «un ciberactor controlado por un Estado».

El mes pasado, los servicios de seguridad de Países Bajos denunciaron la existencia de una «cibercampaña global a gran escala» lanzada por jáqueres controlados por los servicios secretos rusos, que entre otros objetivos habría intentando acceder a las cuentas de Signal y de WhatsApp de dignatarios, funcionarios y militares neerlandeses. EFE

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