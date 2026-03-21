Fiscal argentina a favor de tramitar demanda contra Uruguay y HIF por planta de hidrógeno

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Buenos Aires, 21 mar (EFE).- Una fiscal de Argentina se pronunció a favor de tramitar en tribunales de este país una demanda presentada por tres parlamentarios contra el Estado de Uruguay y la empresa multinacional HIF Global por el proyecto para instalar una planta de hidrógeno verde a la vera del río que marca el límite entre ambos países, informaron este sábado los demandantes.

La Fiscalía Federal de la ciudad argentina de Concepción del Uruguay se pronunció el pasado 18 de marzo a favor de que la demanda sea tramitada en un juzgado de esa localidad.

La demanda fue presentada el pasado 12 de marzo por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador nacional Adán Bahl, todos peronistas y de la provincia argentina de Entre Ríos (noreste, fronteriza con Uruguay).

Los parlamentarios presentaron una demanda civil de prevención de daños y perjuicios contra Uruguay y HIF Global por el millonario proyecto para la instalación de una planta de combustible sintético (hidrógeno) en la ciudad uruguaya de Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a las costas de la ciudad argentina de Colón.

Según el dictámen de la fiscal federal de Concepción del Uruguay, María Josefina Minatta, aunque se demandó a un Estado extranjero, no es competencia de la Corte Suprema de Argentina asumir este caso sino que debe tramitarse en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

En su presentación ante los tribunales, a la que tuvo acceso EFE, los legisladores plantearon que Uruguay no ha presentado ante la Comisión Administradora de Río Uruguay (CARU) los estudios previos ambientales, según impone el Estatuto del Río Uruguay.

«Uruguay avanza unilateralmente otorgando autorizaciones, permisos y aceptando documentación de la firma empresarial, pero por fuera de la CARU, en donde se encuentra obligado a presentar toda la documentación y estudios para que Argentina controle y evalúe el proyecto de la obra en resguardo del ambiente y sanidad del río Uruguay», afirmó la demanda.

Según los denunciantes, Uruguay también incumple con la jurisprudencia fijada en 2010 por la Corte Internacional de La Haya en la demanda entablada en 2006 por Argentina contra Uruguay por la instalación, también a orillas del río Uruguay, una planta de pasta celulosa de la finlandesa Botnia (luego UPM).

Los parlamentarios solicitaron a la Justicia argentina distintas medidas preventivas, incluyendo un reconocimiento judicial de las costas del río Uruguay y el análisis de las aguas de ese curso fluvial.

Con una inversión total prevista de 5.385 millones de dólares, el proyecto de HIF se emplazará a 15 kilómetros de Paysandú y a 3 kilómetros de la costa de Colón e incluye un parque de energía solar y otro eólico y una planta para producir hasta 876.000 toneladas de metanol por año a partir de hidrógeno verde.

Según datos de HIF, el proceso de obtención de la autorización ambiental se inició en el primer trimestre de 2024; en el cuarto trimestre de 2025 se obtuvo la viabilidad ambiental de ubicación (VAL); y el pasado 13 de marzo la empresa presentó ante el Ministerio de Ambiente de Uruguay la solicitud de autorización ambiental previa de la planta de combustibles.

La empresa ya produce combustibles sintéticos con hidrógeno verde y carbono capturado en su planta HIF Haru Oni en el sur de Chile. EFE

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