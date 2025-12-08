Fiscal de Honduras pide la «captura internacional» del expresidente Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, 8 dic (EFE).- El fiscal general del Estado de Honduras, Johel Zelaya, exhortó este lunes a los organismos de seguridad nacional y la Policía Internacional (Interpol) a ejecutar una orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien la semana pasada fue indultado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

«Informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude», indicó Zelaya en la red social X.

«Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país», añadió. EFE

