Fiscal general de Perú disuelve equipos especiales a cargo de grandes casos de corrupción

Lima, 6 ene (EFE).- El fiscal de la Nación (fiscal general) interino de Perú, Tomás Gálvez, disolvió este martes los equipos especiales del Ministerio Público que investigaron casos emblemáticos de corrupción en el país, como el que implicó la trama corrupta de la constructora brasileña Odebrecht.

Gálvez cumplió el anuncio de que iba a disolver a esos equipos, con los que mantuvo un enfrentamiento público, en el día de Reyes, porque los fiscales especiales «se han considerado reyes», según dijo.

Este martes se publicaron cuatro resoluciones en el diario oficial El Peruano que desactivaron el equipo especial Lava Jato, el Equipo Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), el que investiga el caso ‘Cuellos Blancos’, una presunta trama corrupta al interior de la Judicatura donde el propio Gálvez está involucrado, y el equipo especial de derechos humanos (Eficavip).

La semana pasada, Gálvez dijo que el trabajo de estos equipos «no ha dado resultado» y opinó que su existencia había generado un escenario donde «llegó el encubrimiento y la impunidad, así como la persecución».

Según las resoluciones, la medida busca «unificar la estrategia de persecución penal» y reforzar los subsistemas especializados de lavado de activos, corrupción de Funcionarios y Derechos Humanos.

Una de ellas indicó que todo el personal fiscal y administrativo del Equipo Especial Lava Jato, que coordinó Rafael Vela, y su carga procesal, que comprende 97 carpetas fiscales, pasará al Subsistema Especializado en Delitos de Lavado de Activos.

Otra de las resoluciones ordena la desactivación del Eficcop, que era coordinado por la fiscal Vanessa Díaz y cuyos casos serán entregados a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

En el equipo especial ‘Cuellos Blancos’, el fiscal Alfonso Barrenechea deja la coordinación y la investigación será asumida por la Fiscalía Superior Transitoria de Prevención del Delito, mientras que el Eficavip será absorbido por la Coordinación de Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.

Gálvez, quien reemplaza temporalmente a la suspendida e inhabilitada fiscal general Delia Espinoza, había adelantado el pasado 11 de diciembre que «en las próximas semanas» serían disueltos los equipos especiales, por considerar que estos «ya cumplieron su ciclo».

Sobre el equipo Lava Jato, que ha llevado casos de gran impacto mediático como la investigación y el proceso contra la líder política Keiko Fujimori y los expresidentes Alejandro Toledo (2006-2011), Alan García (1985-1990 y 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), consideró que sus integrantes protegieron a Odebrecht durante sus investigaciones y dijo que por ese motivo los ha denunciado.

Gálvez asumió como fiscal interino en septiembre pasado, luego de la suspensión de Espinoza durante seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de control de la Judicatura peruana, tras lo cual la fiscal general también fue inhabilitada el pasado 3 de diciembre por el pleno del Congreso por una presunta infracción constitucional.

Espinoza ejerció el cargo desde noviembre de 2024 en medio de una crisis interna en el Ministerio Público, ya que su antecesora, Patricia Benavides, también fue suspendida por presuntamente haber encabezado una red corrupta al interior del organismo. EFE

