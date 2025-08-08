Fiscal general de Texas pide al Supremo estatal que expulse a 13 demócrata de sus cargos
Washington, 8 ago (EFE).- El fiscal general de Texas, Ken Paxton, pidió este viernes al máximo tribunal del estado que expulse a trece congresistas de la legislatura estatal como represalia por el boicot de la bancada demócrata a una propuesta de rediseño electoral presentada por los republicanos para beneficiar a su partido.
El recurso acusa a los legisladores de haber «abandonado sus cargos» y de estar llevando a cabo un «esfuerzo deliberado y concertado para paralizar toda la actividad legislativa». EFE
