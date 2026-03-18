Fiscal jefe europea saliente: «El nivel de fraude al presupuesto de la UE fue subestimado»

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Bruselas, 18 mar (EFE).- La fiscal jefe europea saliente, la rumana Laura Codruţa Kövesi, que culmina su mandato de cinco años el próximo noviembre, sostuvo este miércoles que, a su llegada a la Fiscalía de la Unión Europea (EPPO), subestimaron el nivel de fraude asociado al presupuesto de la UE.

«Hicimos lo que debíamos hacer. No gradualmente, en un futuro lejano, sino desde el primer día, a toda velocidad, con recursos que nunca han sido proporcionales a la magnitud de la tarea. (…) El nivel de fraude que afecta al presupuesto de la UE fue subestimado», dijo durante la lectura del informe anual de la institución en el Comité de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo.

Kövesi, a quien sustituirá el alemán Andrés Ritter, hasta ahora fiscal jefe adjunto europeo, aseguró que, a su llegada a la EPPO, se encontró «sin personal de apoyo operativo, fiscales a tiempo parcial, y máximo mil casos a velocidad de crucero».

«Cuestioné cada uno de estos supuestos», reconoció, a la vez que señaló que le recomendaron que fuera «feliz con lo que consiguiera» y que ya «era genial tener una Fiscalía en Europa».

De 1.200 a 3.600 casos anuales

En la memoria de actividades, Kövesi cifró en 3.600 casos anuales en los que a día de hoy la EPPO trabaja simultáneamente, frente a los 1.200 que se alcanzaban a su llegada, aunque señaló que «hay más margen de mejora» y agradeció a los Estados miembro y al Parlamento Europeo el apoyo brindado a la institución.

Esto se debe a tres factores: a que la EPPO cuenta con «un número razonable de fiscales delegados europeos», lo que permitió un aumento en detenciones y presentaciones de informes por parte de las autoridades nacionales; que se aumentó también el personal de apoyo, y que «se abren más casos de los que se cierran».

«Cuanto más dure esto, mayor será nuestra carga de trabajo», apuntó, mientras aseveró que la EPPO «ha llegado al límite de su capacidad actual».

Fraude fiscal

A finales del pasado año, el 21 % de los casos en los que trabajaban los fiscales europeos estaban relacionados con el fraude de gastos activos que afectaban a los fondos de recuperación y resiliencia de la UE, una «proporción significativa» sobre la que Kövesi vaticinó que aumentará este año.

«Por eso es esencial su participación en el actual debate sobre la arquitectura antifraude de la UE. Cualquier ambición europea es creíble sólo en la medida en que podamos proteger efectivamente nuestro presupuesto. E insisto, todavía hay mucho por mejorar», añadió.

A este respecto, explicó que los fraudes del IVA y de aduanas representan «aproximadamente un tercio» de los casos activos, pero «dos tercios de los daños reportados». Actualmente, la EPPO investiga y procesa más de 45.000 millones de euros en fraude fiscal.

Los responsables son «redes criminales que organizan importaciones masivas de bienes desde China», y señaló que la UE «está literalmente inundada de importaciones fraudulentas».

«Estas redes criminales no solo defraudan nuestros presupuestos. Obviamente, representan una gran amenaza para nuestra seguridad. Pero en mi opinión, el nivel de fraude que sacamos a la luz también indica un debilitamiento sistemático de la política comercial de la UE», explicó.

Por último, la fiscal jefe saliente aseguró que estas redes «están dañando nuestras economías» y que el bloque comunitario «debe dar una respuesta convincente» a la pregunta sobre cómo desmantelar la industria criminal. EFE

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