Flamengo despacha a Sport a la segunda división y presiona a Palmeiras

Río de Janeiro, 15 nov (EFE).- Flamengo goleó este sábado por 1-5 a Sport, lo condenó a jugar en 2026 en Segunda División y le puso presión a Palmeiras, con el que disputará la final de la Copa Libertadores y pelea palmo a palmo el Campeonato Brasileño.

Plagado de suplentes, Flamengo fue demasiado para un Sport que terminó el partido con nueve jugadores, ocupa la última posición y ya no tiene posibilidades de mantenerse en la división de honor.

El resultado llevó a Flamengo hasta los 71 puntos, tres más que Palmeiras, que visitará este mismo sábado al Santos liderado por Neymar, que también está amenazado con perder la categoría.

Pablo abrió el marcador para Sport, aprovechando gruesos errores de la defensa de Flamengo, que se recuperó después de que Matheus Alexandre y Ramón fueron expulsados, ambos por doble amonestación.

Sport no atacó más y plantó a sus nueve jugadores en el área. Aún así, Luis Araújo empató y luego marcaron Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas y Douglas.

El entrenador Filipe Luíz no contó con los uruguayos Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Matías Viña, ni con el ecuatoriano Gonzalo Plata y los brasileños Danilo y Alex Sandro, todos convocados por sus selecciones.

Tampoco estuvieron, aunque por sendas lesiones, el uruguayo Nicolás de la Cruz, el delantero Pedro y el volante Allan.

El partido, así como el que disputarán Palmeiras y Santos, había sido aplazado para esta fecha a mediados de año, debido al Mundial de Clubes de la FIFA. EFE

