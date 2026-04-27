Florida acusa al asesino de dos universitarios de usar ChatGPT para deshacerse de cuerpos

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Miami (EE. UU.), 27 abr (EFE).- Las autoridades de Florida han acusado este lunes al presunto asesino de dos estudiantes de doctorado de la Universidad del Sur de Florida (USF) de usar ChatGPT para obtener ayuda sobre cómo deshacerse de los cuerpos, por lo que indagará también sobre la empresa tecnológica OpenAI.

Documentos judiciales revelan que el supuesto homicida detenido, Hisham Abugharbieh, de 26 años, pidió a ChatGPT consejos para deshacerse de los cadáveres de Zamil Limon y Nahida Bristy, dos alumnos de doctorado de 27 años originarios de Bangladesh que desaparecieron el 16 de abril en Tampa.

El fiscal general del estado, James Uthmeier, ha anunciado este lunes que incluirá el incidente en una investigación criminal que abrió la semana pasada contra la empresa OpenAI y su herramienta ChatGPT, por presuntamente «aconsejar» al responsable de un tiroteo masivo que dejó dos muertos en la Universidad Estatal de Florida (FSU) en 2025.

«Estamos ampliando nuestra investigación criminal a OpenAI para incluir los asesinatos de USF tras conocer que el principal sospechoso usó ChatGPT», ha declarado Uthmeier.

Los hallazgos sobre el uso de inteligencia artificial han intensificado la polémica sobre el caso de USF en el que Abugharbieh está acusado de matar a su compañero de cuarto, Limon, y a su novia, Bristy.

Ambos estudiantes desaparecieron el 16 de abril, pero la policía encontró los restos de Limon el viernes pasado en bolsas de basura en un puente en la costa oeste de Florida que conecta a las ciudades de Tampa y St. Petersburg.

Mientras que el domingo halló otros restos humanos, aunque aún no se confirma si son de Bristy, cuya desaparición ya indaga como asesinato.

Abugharbieh, detenido el viernes y acusado matar a ambos, preguntó a ChatGPT antes de los hechos sobre «qué pasaría si pusiera a alguien dentro de una bolsa de basura y la arrojara al basurero», además de inquirir sobre cómo guardar un arma sin licencia y cambiar el número de identificación de un vehículo.

El hombre, quien ya no estaba inscrito en USF pero estudió ahí de 2021 a 2023, afronta cargos ahora por asesinato premeditado con arma, manipulación o traslado de cadáveres, no reportar una muerte, y manipulación de evidencia física, según un comunicado de la Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough.

El sujeto quedó detenido el viernes pasado tras un reporte sobre «violencia doméstica».

La indagatoria de Florida contra OpenAI busca determinar si la empresa tiene responsabilidad criminal por el tiroteo de FSU y ahora por los homicidios de USF, pues la ley estatal considera un delito «ayudar, incitar o aconsejar» a cualquiera que cometa un crimen. EFE

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