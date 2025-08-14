Florida anuncia el ‘Depósito de deportación’, un nuevo centro de detención de inmigrantes

Miami (EE.UU.), 14 ago (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este jueves que una prisión estatal actualmente abandonada en el norte del estado servirá como un nuevo centro de detención para migrantes, al que denominó como «Depósito de deportación», poco más de un mes después de la apertura de ‘Alligator Alcatraz’.

«Estamos autorizando y pronto abriremos un nuevo centro de procesamiento y deportación de inmigración ilegal aquí en el norte de Florida. Lo llamaremos Depósito de deportación», afirmó el gobernador republicano en una declaración a los medios desde el Instituto Correccional del condado de Baker.

Esta cárcel, actualmente abandonada y ubicada a unos 70 kilómetros al oeste de la ciudad de Jacksonville, tendrá capacidad para albergar a más de 1.300 migrantes. Estará lista para recibir a los reclusos «pronto», según DeSantis.

«Estará operativo pronto; no tardará una eternidad, pero tampoco nos apresuramos a hacerlo hoy mismo», afirmó.

Este será el segundo nuevo centro de detención específico para migrantes en Florida después de ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en el sur del estado, y que fue inaugurado a principios de julio en un acto al que también asistió el presidente estadounidense, Donald Trump.

‘Alligator Alcatraz’ tiene capacidad para 3.000 migrantes, y DeSantis había advertido que tan pronto como se acercaran a ese límite abrirían un nuevo centro de detención.

«Hemos llegado a ese punto en el que estoy seguro de que necesitamos capacidad adicional», indicó hoy el gobernador, sin precisar, no obstante, si el primer centro había alcanzado su capacidad máxima.

Aunque inicialmente habían planeado que el nuevo centro estuviera ubicado en la Base Blanding de la Guardia Nacional, el gobernador dijo que la prisión abandonada cumplía mejor con las expectativas de las autoridades.

Florida es uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, y es el único estado que exige a las agencias locales de Policía que cooperen con el Servició de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) para detener a migrantes indocumentados.EFE

