Florida busca mapa que dé cuatro escaños a republicanos en el Congreso por orden de Trump

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Miami, 27 abr (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó este lunes un nuevo mapa electoral que daría cuatro escaños más a los republicanos en el Congreso antes de los comicios de medio mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha impulsado medidas similares desde el año pasado en Texas.

DeSantis, quien ha convocado al Congreso estatal a una sesión especial este martes para discutir el mapa, compartió primero a Fox News su propuesta para Florida, que en los comicios de 2024 eligió a 20 representantes federales republicanos y ocho demócratas.

«Florida quedó menospreciado en el Censo de 2020 y hemos estado luchando por una representación justa desde entonces. Nuestra población ha crecido desde entonces de manera clara y nos hemos movido de una mayoría demócrata a una ventaja republicana de 1,5 millones», dijo el gobernador.

Florida sería el octavo estado en cambiar sus mapas electorales antes de los próximos comicios legislativos de noviembre, después de Virginia, Utah, Ohio, Carolina del Norte, Misuri, California y Texas, donde la batalla comenzó en junio de 2025 por orden de Trump.

El mandatario, quien ha alertado a los republicanos de que si pierden el control del Congreso sus opositores le harían un juicio político (‘impeachment’), reiteró este domingo a Fox News que Florida debería cambiar su mapa, en particular tras el referendo en Virginia que autorizó nuevos escaños en busca de más representación para los demócratas.

Pero en Florida los demócratas advierten de dos retos del nuevo mapa de los republicanos, el primero de ellos una enmienda constitucional de 2010 que prohíbe el ‘gerrymandering político’, es decir, rediseñar distritos con fines partidistas explícitos.

Y, por otro lado, señalan que, aunque Trump triunfó en Florida desde su primera campaña presidencial en 2016, hay señales de cambio tras la elección en diciembre de Eileen Higgins, la primera alcaldesa demócrata de Miami en más de 30 años.

Además, la demócrata Emily Gregory ganó en marzo una elección especial que cambió de partido el distrito de la Cámara de Representantes de Florida que incluye a Mar-a-Lago, el club de Trump.

El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, indicó la semana pasada que los esfuerzos de DeSantis podrían ser contraproducentes, al citar que las primarias en Texas han mostrado que votantes han abandonado a los republicanos, en particular los latinos. EFE

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