Florida detiene a 10.400 migrantes de Centroamérica, México y Venezuela en ocho meses

2 minutos

Miami, 5 ene (EFE).- El operativo ‘Tidal Wave’ (Maremoto) de Florida suma 10.400 migrantes detenidos, en su mayoría de México, Centroamérica y Venezuela, desde que comenzó hace ocho meses para cooperar con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes el gobernador del estado, Ron DeSantis.

«Esta es la mayor operación conjunta de aplicación de la ley de inmigración en la historia del ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y estamos orgullosos de que continuará aquí en Florida», señaló el mandatario estatal, del Partido Republicano, en una conferencia en Sanderson, norte del estado.

Guatemala es el origen del mayor número de detenidos (3.435), seguido de México (3.331), Honduras (1.353), El Salvador (312) y Venezuela (también 312), precisaron las autoridades de Florida, que no detallaron el origen del resto.

Casi dos tercios de los arrestados, el 63 %, tenían una sentencia criminal o una detención previa, incluyendo agresores violentos, pandilleros, delincuentes sexuales, fugitivos e individuos que «representan una amenaza pública seria», según una infografía compartida por DeSantis.

Además, Florida envió a 1.916 de los detenidos a ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los Caimanes), el sitio de detención migratoria que el Gobierno floridano abrió en julio pasado en medio de los Everglades, una zona natural al oeste de Miami rodeada de cocodrilos, serpientes y otros animales.

«Mucho de los más de 10.000 individuos arrestados en la operación estaban intentando asediar a nuestros niños. Quédense tranquilos, nuestros fiscales estatales se asegurarán de que estos criminales pasen un buen tiempo tras las rejas antes de devolverlos al lugar del que vinieron», dijo el fiscal general floridano, James Uthmeier.

Los funcionarios destacaron que Florida se ha convertido en emblema de la política migratoria de la segunda Administración de Trump, pues el estado lidera en la cantidad de acuerdos ‘287(g)’, que establecen la cooperación entre autoridades locales y el ICE.

El Gobierno de Trump ha deportado a más de 600.000 migrantes desde que comenzó el 20 de enero de 2025 hasta el 10 de diciembre pasado, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). EFE

ppc/gad