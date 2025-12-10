FMI: China deberá gastar un 5 % del PIB en tres años para resolver la crisis inmobiliaria

Pekín, 10 dic (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró este miércoles en Pekín que China «tendrá que gastar, en los próximos tres años, alrededor del 5 % de su PIB» para resolver de forma definitiva la crisis del sector inmobiliario, que continúan lastrando la confianza de los consumidores y frenando la recuperación económica del país.

Georgieva explicó en una rueda de prensa que el ajuste inmobiliario, prolongado desde principios de esta década, sigue siendo «un lastre significativo» para la economía china.

Según indicó, el impacto se manifiesta por dos vías: por un lado, muchos hogares se sienten «más obligados a ahorrar» después de que los activos en los que confiaban -el inmobiliario es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas- hayan perdido valor; por otro, la existencia de promociones sin terminar dificulta que la demanda real de vivienda pueda cubrirse adecuadamente en varias regiones.

La directora gerente señaló que Pekín «reconoce plenamente el problema» y ha adoptado medidas para contenerlo, pero instó a las autoridades a actuar «con más determinación y de forma más proactiva».

Entre las recomendaciones del Fondo, Georgieva destacó dos prioridades: permitir la salida ordenada de promotoras «inviables», a quienes describió como «zombis» que siguen acumulando pasivos, y garantizar la finalización de las viviendas pendientes de entrega, extremo este último que Pekín ha priorizado estos años por sus posibles implicaciones para la estabilidad social.

«Si se aborda el problema de manera amplia y decisiva, la confianza de los consumidores debería repuntar, lo que ayudaría a la reactivación del consumo», señaló.

Según Georgieva, completar el saneamiento del sector requerirá «gestionar mejor el espacio fiscal» y aplicar con mayor rigor las políticas industriales para concentrar recursos en los segmentos más eficientes.

Las palabras de la funcionaria se producen después de que el FMI elevara al 5 % su previsión de crecimiento para China este año tras finalizar su evaluación anual sobre el estado y las perspectivas de la economía china, en un contexto marcado por la debilidad de la demanda interna, la citada crisis inmobiliaria o la amenaza de la deflación. EFE

