FMI negocia liberar activos de Venezuela para afrontar la emergencia por los terremotos

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Washington, 9 jul (EFE).- La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, habló esta semana con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que el país pueda acceder a parte de sus activos retenidos por el organismo internacional para afrontar la emergencia de los devastadores terremotos.

«Abordaron el uso del tramo de reserva de Venezuela en el FMI, el cual constituye una fuente de liquidez importante y de fácil acceso que puede movilizarse rápidamente», explicó este jueves en una rueda de prensa la portavoz del FMI, Julie Kozack, sobre este recurso que asciende a cerca de 350 millones de dólares a fecha del 8 de julio.

El llamado tramo de reserva es diferente a los Derechos Especiales de Giro (DEG) retenidos por el organismo que suponen unos 4,500 millones de dólares, lo que suma una cifra total cercana a los 5.000 millones dólares en activos.

«Tanto el tramo de reserva como los DEG de la asignación se consideran activos de reserva pero provienen de fuentes distintas y se registran por separado en el FMI», explicó la portavoz del organismo.

Los activos del tramo de reserva tienen una disposición inmediata para «ayudar a atender las necesidades humanitarias urgentes derivadas del desastre» y «es el recurso» que Venezuela «ha indicado querer utilizar», añadió Kozack.

«Hemos estado trabajando con las contrapartes para facilitar el acceso a los recursos propios de Venezuela en el Fondo», confirmó la portavoz.

El FMI y Venezuela retomaron el pasado abril las relaciones, que estaban suspendidas desde 2019.

Desde entonces los contactos entre el organismo y el Gobierno interino de Rodríguez han sido regulares, con vistas a completar los procedimientos técnicos para permitir que en el futuro el país pueda volver a acceder a instrumentos financieros del FMI.

Esta semana, un grupo de más de 100 economistas y académicos reclamó al FMI facilitar el acceso de Venezuela a mecanismos financieros internacionales para afrontar la emergencia provocada por los terremotos, en especial los DEG. EFE

lfp/fpa