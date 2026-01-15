Forcejeos ante el tribunal turco en una nueva vista del encarcelado alcalde de Estambul

Ankara, 15 ene (EFE).- La primera vista del recurso del encarcelado alcalde de Estambul y candidato de la formación socialdemócrata opositora CHP, Ekrem Imamoglu, para suspender la anulación de su título universitario comenzó este jueves entre forcejeos de ciudadanos con agentes de seguridad a las puertas del tribunal, que anunciará su decisión en 15 días.

Imamoglu, encarcelado desde el 19 de marzo de 2025, impugna la cancelación de su diploma, obtenido en la Universidad de Estambul hace 35 años, y ha pedido al juez que paralice sus efectos y confirme la validez del título.

En Turquía se exige un título universitario para ser candidato presidencial.

La anulación del diploma dio pie además a una causa penal separada por supuesta falsificación vinculada al documento, en la que se solicita para él una condena de casi nueve años de prisión.

Esa segunda causa quedó aplazada hasta el 16 de febrero, a la espera de lo que determine el tribunal sobre el recurso de Imamoglu.

La audiencia estuvo marcada por momentos de tensión en el exterior del juzgado, donde se produjeron forcejeos entre ciudadanos que intentaban acceder a la sala y efectivos de la gendarmería que bloqueaban la entrada.

El personal de seguridad levantó barreras e impidió a muchas personas acercarse al tribunal, mientras fuera se escuchaban lemas como «presidente Imamoglu».

En su intervención ante el juez, el alcalde sostuvo que no acudía a «defender» su diploma, sino a explicar «cómo la vida que un joven construye confiando en el Estado se deshace» por decisiones que considera injustas y que ponen a prueba el Estado de derecho en Turquía.

Imamoglu alegó que se le tendió una «trampa» para impedirle presentarse a las presidenciales y aseguró que su diploma, considerado válido por «todas las instituciones» durante 35 años, fue objeto de anulación sólo después de que emergiera como candidato.

El político opositor y su formación sostienen que la anulación persigue bloquear su candidatura frente al presidente Recep Tayyip Erdogan.

Además del litigio por el diploma, Imamoglu se enfrenta a alrededor de otros 15 procesos judiciales, que él considera acusaciones fabricadas para impedirle ser candidato presidencial.

El más grave es el caso relacionado con el Ayuntamiento Metropolitano de Estambul, en el que la fiscalía le acusa de soborno, corrupción y de formar una organización criminal para beneficio personal, y solicita para él una pena acumulada de hasta 2.352 años de cárcel.EFE

