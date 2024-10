Fossati dice que Perú se desdibujó en el segundo tiempo y dejó una fea imagen ante Brasil

Brasilia, 15 oct (EFE).- El seleccionador de Perú, el uruguayo Jorge Fossati, afirmó que, pese a que jugó un buen primer tiempo, el equipo andino se «desdibujó» totalmente en la segunda mitad y dejó una «fea imagen» al ser goleado por 4-0 por Brasil este martes en Brasilia en partido por las eliminatorias del Mundial de 2026.

«Yo lo que vi fue que el equipo de alguna manera se desdibujó, pero solo en el segundo tiempo. En el primero hicimos un partido bastante sólido, muy táctico», aseguró el entrenador en la rueda de prensa posterior al partido.

Agregó que Brasil aprovechó un penalti polémico para abrir el marcador y algunos errores peruanos para terminar con una goleada en un partido en el que dejamos «esa fea imagen, que, sin duda, nos duele en el alma».

Fossati afirmó que Perú comenzó muy bien y que los brasileños tan solo consiguieron acercarse por primera vez a la portería de Pedro Gallese en el minuto 37, cuando un polémico penalti permitió a la Canarinha abrir el marcador.

«Y en el primer pase filtrado en que nos pudieron hacer, porque estábamos controlando muy bien a jugadores que son de enorme nivel. se produce el penal», lamentó.

El entrenador dijo no entender por qué el árbitro cambió de opinión sobre la jugada por la que pitó el penalti debido a que inicialmente había dado a entender que el balón había golpeado en el brazo de Carlos Zambrano tan solo después de golpear el cuerpo.

«No sé que fue lo que le mostró el VAR que lo hiciera cambiar de opinión y que decidiera anotar un penalti con el que nos anotaron el primer gol y nos dio un duro golpe porque después fue difícil revertir la situación», dijo.

Agregó que, con una ventaja de dos goles en el segundo tiempo, los brasileños consiguieron desarrollar su fútbol ofensivo, pero aclaró que los goles fueron por errores defensivos peruanos.

«No quiero lavarme las manos ni mucho menos. Brasil sin duda fue muy superior en el segundo tiempo y eso obedeció a que, si no mantenemos un orden muy estricto en este tipo de partido, cada equivocación te la cobran muy duro», dijo.

Según Fossati, los jugadores peruanos pecaron al querer salir al ataque en el segundo tiempo para revertir la desventaja, con lo que le dieron la oportunidad para que Brasil se impusiera con goleada.

«De alguna manera a veces el corazón habla más fuerte que la razón y te hace querer revertir esa situación (desventaja) y por ahí dejas el espacio que (los brasileños) no tuvieron en el primer tiempo. Entonces es bien complicado si no tienes la paciencia de esperar algún momento que te sea favorable y evitar que el mal no sea mayor. Ese equilibrio fue el que nos faltó en el segundo tiempo», afirmó.

«A los jugadores les duele tanto más que a nosotros y si se equivocan queriendo revertir la situación no es algo que yo les pueda reprochar», afirmó el técnico uruguayo, que dijo asumir toda la responsabilidad por la derrota.

Fossati dijo que Perú también comenzó en desventaja debido a la lesión que el atacante Alex Valera sufrió en el calentamiento y que le impidió jugar el partido, ya que se habían preparado para un partido en el que el delantero ofrecía otras posibilidades. EFE

