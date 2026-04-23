Fráncfort baja un 0,16 % ante pocas esperanzas de un acuerdo entre EEUU e Irán

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 23 abr (EFE).- Fráncfort bajó este jueves un 0,16 % porque se reducen las esperanzas entre los inversores de que Estados Unidos e Irán vayan a lograr un acuerdo de paz pronto.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió al cierre un 0,16 % hasta 24.155,45 puntos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prolongó de forma indefinida el alto el fuego en Oriente Medio hasta que Irán presente un acuerdo concreto, pero el estrecho de Ormuz sigue bloqueado y las negociaciones diplomáticas están estancadas, por lo que aumentan los riesgos de que el precio del petróleo se encarezca más y que se debilite la economía.

Esto ya se refleja en el debilitamiento de la actividad económica de Alemania y de toda la zona del euro en abril, según datos de S&P.

La actividad económica total alemana, de los sectores manufacturero y de servicios, se contrajo en abril, por primera vez desde hace casi un año, debido a la guerra en Irán.

El flash del índice compuesto de la actividad total de Alemania bajó en abril a 48,3 puntos (51,9 puntos en marzo) por el desplome del sector servicios, según datos de S&P.

No obstante, buenos resultados de empresas impulsaron al alza la cotización en bolsa de algunas compañías.

El fabricante de semiconductores Infineon ganó 8 %, hasta 53,35 euros, impulsado por los buenos resultados de la suiza STMicroelectronics y la surcoreana SK Hynix .

La empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 2,4 %, hasta 182,80 euros, y el fabricante de neumáticos Continental avanzó un 2,4 %, hasta 66,32 euros.

El fabricante de software para empresas SAP perdió un 6,1 %, hasta 140,70 euros.

La compañía de pruebas de laboratorio Qiagen cayó un 4,5 %, hasta 32,54 euros, la empresa de tecnología sanitaria Fresenius cedió un 3,9 %, hasta 40,71 euros, y la farmacéutica Merck bajó un 3,1 %, hasta 112,05 euros. EFE

aia/psh