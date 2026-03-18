Fráncfort cae un 0,96 % después de que el petróleo volviera a subir

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Fráncfort (Alemania), 18 mar (EFE).- Fráncfort bajó este miércoles un 0,96 % después de que el precio del petróleo volviera a subir y antes de que la Reserva Federal (Fed) comunique su decisión sobre los tipos de interés.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cerró con una caída del 0,96 % en 23.502,25 puntos.

El precio del crudo brent se disparó por encima de los 108 dólares y el del gas subió un 6 % tras intensificarse los ataques en Oriente Medio.

Irán denunció nuevos ataques a su infraestructura de gas y anunció más ataques a instalaciones energéticas de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Catar.

Israel y Estados Unidos atacaron este miércoles instalaciones gasistas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye -costa sur-, según informó la agencia iraní Tasnim.

Los mercados prevén que la Fed mantendrá el miércoles sus tipos de interés en el rango entre el 3,50 y el 3,75 % y dirá el impacto que espera de la reciente subida de los precios de la energía por la guerra en Irán.

La entrada de pedidos a la industria estadounidense subió en enero un 0,1 % respecto al mes anterior.

La empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials ganó un 2,5 %, hasta 172,20 euros, después de que el banco estadounidense Morgan Stanley recomendara la compra de sus acciones.

Commerzbank subió un 1,5 %, hasta 32,88 euros, impulsado por la opa del italiano UniCredit.

Siemens Energy, matriz de Gamesa, avanzó un 1,5 %, hasta 152,10 euros, pero la de energía E.on bajó un 2,6 %, hasta 19,78 euros.

El fabricante de software para empresas SAP bajó un 2,9 %, hasta 161,44 euros, y la empresa de telecomunicaciones Deutsche Telekom cedió un 2,7 %, hasta 32,54 euros. EFE

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