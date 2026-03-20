Fracasan las nuevas pesquisas en el caso contra el chileno Zepeda por asesinato en Francia

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Las nuevas pesquisas para identificar rastros de ADN, a pedido de la defensa del chileno Nicolás Zepeda, resultaron infructuosas, anunció este viernes el tribunal que lo juzga en Francia por el asesinato en 2016 de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki.

Hasta el 26 de marzo, el tribunal de Lyon debe determinar si mató a Kurosaki en diciembre de 2016 en la habitación 106 de la residencia universitaria de Besanzón, antes de deshacerse del cuerpo en un bosque o en un río cercanos.

Zepeda ya fue condenado en 2022 y en 2023 a 28 años de prisión por asesinato premeditado en este mediático caso sin cadáver, pero la Corte de Casación francesa ordenó repetir el último juicio, a raíz de irregularidades.

Al inicio del nuevo proceso en apelación, sus abogados Sylvain Cormier y Robin Binsard pidieron nuevas pesquisas al presidente del tribunal, Éric Chalbos, que sólo aceptó una: intentar poner nombre a dos muestras de ADN sin identificar hallados en la habitación de Kurosaki.

Los abogados defensores consideraban «crucial» identificar especialmente uno de ellos, presente en una almohada que, según la acusación, el chileno podría haber utilizado para asfixiar a la joven de 21 años. Este no era el suyo ni el de Kurosaki.

Las nuevas pesquisas fueron infructuosas, anunció Chalbos. El ADN hallado en el cojín era parcial, por lo que no pudo verificarse si coincidía con los presentes en un registro nacional de huellas genéticas de delincuentes y desaparecidos.

El otro ADN sin identificar sí pudo cotejarse en ese fichero policial, pero no permitió ninguna identificación, agregó el magistrado durante la audiencia de este viernes.

Zepeda, de 35 años, niega con firmeza haber matado a Narumi, pero el jueves, durante el primer interrogatorio sobre los hechos, reconoció algunas mentiras durante los casi 10 años de investigación.

Desde su extradición desde Chile en julio de 2020, se encuentra en prisión preventiva en Francia.

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