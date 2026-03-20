Fragmentos de un misil iraní impactan en la Ciudad Vieja de Jerusalén y causan un herido

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(Actualiza con declaraciones de vecinos de la zona afectada)

Jerusalén, 20 mar (EFE).- Fragmentos de un misil iraní han impactado este viernes en la Ciudad Vieja de Jerusalén, lo que ha dejado al menos a una persona herida por la metralla que fue atendida en lugar por los equipos de la Media Luna Roja de Jerusalén.

«La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina en Jerusalén informa que sus equipos atendieron una herida leve causada por metralla sufrida cuando fragmentos de un cohete cayeron en la Ciudad Vieja de Jerusalén. La herida fue tratada en el lugar», indicó en un comunicado.

EFE atestiguó las fuertes explosiones que se escucharon en la urbe tras la llegada de la séptima oleada de misiles disparados desde Irán en lo que va de viernes. Imágenes difundidas en redes sociales recogen el momento en el que una columna de humo sale desde la Ciudad Vieja.

Según indicó el Ejército de Israel al periódico The Times of Israel, el misil iraní fue interceptado y los fragmentos cayeron causando daños en un estacionamiento del barrio judío de la Ciudad Vieja, es decir, a unos 400 metros del Muro de las Lamentaciones y de la Explanada de las Mezquitas.

«Estamos todos bien, pero ha sido aterrador. Estamos en el lugar más sagrado para nosotros al lado del Muro de Las Lamentaciones», explicó a EFE un vecino joven del barrio que vivió el momento de la explosión y reconoció sentirse ahora más preocupado de que su casa sufra algún impacto.

Otro mujer indicó que la caída de parte del misil afectó también a un campo de fútbol ubicado muy cerca de este barrio: «Siempre suele estar lleno de niños. Mi hijo juega también allí. Hoy estaba vacío porque es Shabat (día de descanso para los judíos), indicó.

Este es el segundo impacto que se registra en la Ciudad Vieja desde el inicio de la guerra después de que este lunes fragmentos de un misil interceptado por la defensa israelí cayera sobre un tejado del Patriarcado Ortodoxo Griego en Jerusalén, a escasos metros de la Basílica del Santo Sepulcro sin causar víctimas.

La Ciudad Vieja, localizada en el ocupado Jerusalén Este, se libró de los ataques durante la anterior guerra de los doce días de Israel contra Irán el pasado junio, cuando ciudades de la periferia de Tel Aviv o la sureña Beersheba sufrieron los principales daños.

Según datos de entonces, en el oeste de Jerusalén -de mayoría judía- existen 550 refugios (públicos y privados) frente a tan solo 51 en el este; zona donde reside aproximadamente el 40 % de la población palestina. Además, los 186 refugios públicos de la ciudad se encuentran en el oeste, mientras que en el este no hay ninguno, salvo los ubicados en algunas escuelas. EFE

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