Francia abrirá un consulado en Groenlandia el 6 de febrero

2 minutos

París, 14 ene (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció este miércoles que Francia abrirá el 6 de febrero un consulado en Groenlandia, un territorio danés que sufre un «chantaje» del presidente estadounidense, Donald Trump, para hacerse con él.

«Esta es una señal política que refleja el deseo de tener una presencia más fuerte en Groenlandia, incluso en el ámbito científico», dijo Barrot en la radio RTL al recordar que la decisión de abrir un consulado allí se tomó el verano pasado durante la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, y que él mismo estuvo a finales de agosto «para sentar las bases de este consulado».

«Groenlandia no quiere ser propiedad, gobernada, negada ni integrada por Estados Unidos. Groenlandia ha elegido a Dinamarca, la OTAN y la Unión Europea», recalcó el jefe de la diplomacia francesa.

Este anuncio se produce después de que Macron rechazara recientemente «el nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo» de Estados Unidos, que incluso ha llegado a barajar hacerse con Groenlandia por la fuerza.

«Si el objetivo es apoderarse de ella por cualquier otro medio que no sea la compra de Groenlandia, entonces, por supuesto, parece sumamente incongruente, ya que para un miembro de la OTAN atacar a otro miembro de la OTAN no tendría sentido; incluso sería contrario a los intereses de Estados Unidos», advirtió Barrot, quien instó a EEUU a que cese este «chantaje».

Esta previsto que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reúna hoy en Washington con los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, para tratar los deseos de Washington de anexionarse la isla y explorar posibles alternativas conjuntas.

Pese a que solo hay seis franceses residentes en Groenlandia, Francia aspira a que esta legación tenga competencias reforzadas de apoyo a las misiones científicas que anualmente se lanzan en ese territorio y que apoye a las empresas francesas que quieran instalarse allí.

Pero la iniciativa tiene ante todo un fuerte contenido simbólico ante las ambiciones de Trump. EFE

