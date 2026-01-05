Francia afirma que tiene que haber decisiones rápidas sobre el FCAS con Alemania y España

París, 5 ene (EFE).- Francia señaló este lunes que quiere decisiones rápidas en el proyecto del Futuro Avión de Combate Europeo (FCAS), en el que está asociada a Alemania y a España, y que se encuentra atascado por el choque entre los principales industriales fabricantes, el francés Dassault Aviation y el europeo Airbus.

Fuentes del Elíseo señalaron que, con respecto al calendario del programa, que nada ha cambiado desde el encuentro el 18 de noviembre en Berlín del presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, y que «habrá que tomar decisiones rápidamente».

En ese encuentro en Berlín, Macron insistió en que el FCAS es un «test de credibilidad para Europa», que hay una «obligación de resultado» y había fijado el objetivo de pasar a la fase siguiente antes de que terminara el año 2025, algo que finalmente no ocurrió.

Preguntadas las fuentes sobre si el presidente francés abordará la cuestión con Merz este martes en París, donde está convocada una reunión de la llamada Coalición de Voluntarios que reúne a 35 países aliados de Kiev, las fuentes francesas indicaron que los dos mandatarios discutirán prioritariamente de Ucrania.

Pero añadieron que también de otras cosas y «por qué no, del FCAS».

En cuanto a la necesidad de pasar a la siguiente fase, añadieron que «estamos totalmente determinados a que sea un éxito» con Alemania y con España.

Las conversaciones entre los industriales se encuentran bloqueadas por la rivalidad entre Dassault Aviation, actual fabricante del Mirage, y Airbus, del Eurofighter.

La situación está enconada hasta el punto de que para salvar un proyecto europeo se esté planteando la posibilidad de escindirlo de forma que los sistemas de drones y el soporte digital que acompañaría a los aviones se harían en común, pero habría dos cazas, uno diseñado por Dassault Aviation construido por la industria francesa en solitario, y otro por Airbus, desarrollado por empresas alemanas y españolas. EFE

