Francia avisa que operación militar de EEUU «afecta negativamente a la paz internacional»

Nueva York, 5 ene (EFE).- Francia avisó este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU de que la «operación militar» de Estados Unidos para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, «afecta negativamente a la paz y seguridad internacional», a la vez que exhortó una transición «pacífica y democrática» para que el pueblo de Venezuela vuelva a ser «soberano».

El representante adjunto de Francia ante la ONU, Jay Dharmadhikari, describió la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, como una operación militar «contraria al principio de no recurrir a la fuerza para la solución de las controversias» .

Dharmadhikari aseguró que EE. UU. vulneró los principios de paz y seguridad internacional de la Carta de las Naciones Unidas y recordó que estos valores «se deben mantener».

En su intervención, el diplomático francés criticó con dureza el régimen de Nicolás Maduro, y señaló que el pueblo venezolano «vive desde hace demasiados años en crisis política, con voces disidentes, de la oposición y de la sociedad civil reprimidas».

El representante francés describió que el derecho a voto del pueblo venezolano estaba «confiscado» por Maduro, que llevó a cabo procesos electorales «trufados de numerosas irregularidades y sin transparencia».

«La transición de ahora debe ser pacíficia y democrática, y se debe respetar al pueblo venezolano, que es soberano, para que recupere la libertad de expresión en beneficio de sus ciudadanos», resaltó. EFE

