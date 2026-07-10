Francia busca recuperar 424 obras perdidas del Museo de Orleans en la II Guerra Mundial

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París, 10 jul (EFE).- El Museo de Bellas Artes de Orleans pone en marcha desde este viernes una campaña para localizar 424 obras de arte desaparecidas, la mayoría saqueadas durante la ocupación nazi de 1940, con el objetivo de recabar información entre particulares y profesionales del mercado artístico.

La iniciativa incluye la publicación, por primera vez, de un inventario digital de las piezas desaparecidas y una campaña de carteles con estética de ‘Se busca’, como en los carteles de fugitivos, dirigida a quienes puedan conservar o identificar alguna de las obras.

Entre los bienes perdidos figuran pinturas atribuidas o realizadas por maestros como Anthony van Dyck, Hans Holbein, Jacob van Ruisdael, Philippe de Champaigne, François Boucher, Jusepe de Ribera o Luca Giordano, muchas de ellas procedentes de la colección del mecenas Paul Fourché, donada a la ciudad a comienzos del siglo XX.

Las obras desaparecieron principalmente en junio de 1940, cuando Orleans fue bombardeada por la aviación nazi y el museo anexo que albergaba parte de la colección fue saqueado antes de quedar destruido por un incendio.

El museo espera que la difusión del inventario facilite la identificación de piezas en colecciones privadas, herencias o futuras subastas. En los dos últimos años ya ha logrado recuperar tres obras gracias a investigaciones sobre su procedencia y a la colaboración de particulares.

Como parte de la iniciativa, el museo inaugurará el próximo 25 de septiembre una galería con reproducciones de algunas de las obras más buscadas para mantener viva la memoria de una de las mayores pérdidas patrimoniales sufridas por la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. EFE

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