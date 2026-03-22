Francia celebra segunda vuelta de reñidas elecciones municipales

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Los franceses volvieron este domingo a las urnas para la segunda vuelta de unas reñidas elecciones municipales en la mayoría de ciudades, entre ellas París, donde la izquierda podría perder tras 25 años en el poder.

La extrema derecha espera conquistar, por su parte, varias ciudades en el sureste de Francia, como Marsella, Tolón y Niza, lo que confirmaría su implantación en el panorama político un año antes de la presidencial de 2027.

«Los resultados definitivos de estos comicios locales ofrecerán valiosas indicaciones sobre el estado de ánimo de los franceses» de cara a la cita electoral reina, según el diario Le Monde.

La campaña estuvo marcada por una fuerte tensión entre los partidos, cuando Francia vive una profunda crisis política desde las legislativas anticipadas de 2024 que dejaron tres bloques sin mayorías: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Con Marine Le Pen inhabilitada, el eurodiputado ultraderechista Jordan Bardella lidera según los sondeos la carrera por suceder al presidente centroderechista, Emmanuel Macron, que ya no puede presentarse.

Las alianzas en la izquierda y en el centroderecha serán claves para disputar a la extrema derecha el balotaje de 2027 y, en este sentido, las municipales darán las primeras indicaciones sobre el equilibrio de fuerzas en cada bloque.

– ¿Quién sucederá a Hidalgo? –

En París, el diputado socialista Emmanuel Grégoire encabezó la primera vuelta en coalición con ecologistas y comunistas con un 37,98% de votos, seguido de la mediática exministra conservadora Rachida Dati (25,46%).

Otros tres candidatos se clasificaron para la segunda vuelta, pero sólo una se mantuvo: Sophia Chikirou, diputada del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, que obtuvo 11,72% de votos.

Tras una campaña centrada en atacar a los socialistas, Grégoire rechazó aliarse con Chikirou, mientras que Dati fusionó su lista con un candidato de centroderecha y sus chances aumentaron con la retirada de la ultraderechista Sarah Knafo.

Grégoire acusó a Macron de haber «intervenido» para «ayudar a la retirada de Sarah Knafo» y beneficiar así a su exministra de Cultura. El presidente lo negó, pero el diario Le Monde aseguró que fuentes de su entorno lo confirman.

La incertidumbre planea en la Ciudad de la Luz sobre quién sucederá a la socialista Anne Hidalgo, quien renunció a un tercer mandato tras 12 años en el cargo durante los cuales transformó París para adaptarla al cambio climático.

Una victoria de una derecha unida en París sería un importante éxito de cara a 2027, ante una izquierda desunida. Socialistas, ecologistas y LFI sí lograron unirse en otras ciudades como Lyon y Toulouse, cuyos resultados se seguirán también de cerca.

– ¿Marsella, ultraderechista? –

La izquierda tampoco logró aliarse en Marsella, a orillas del Mediterráneo, pero LFI decidió retirarse de la segunda vuelta para impedir la victoria de la ultraderecha ante el alcalde socialista saliente, Benoît Payan.

La victoria del diputado ultraderechista Franck Allisio en la segunda ciudad de Francia, golpeada por el narcotráfico, provocaría un sismo nacional, máxime cuando la extrema derecha podría ganar otras ciudades cercanas como Niza o Tolón.

El ex primer ministro de Macron, el centroderechista Édouard Philippe, también se juega sus ambiciones presidenciales en el puerto de El Havre, en el noroeste de Francia, ya que fió su candidatura en 2027 a su reelección como alcalde.

Una de las claves será la participación. En la primera vuelta fue de un 57,10%, la segunda más baja en unas municipales sólo por detrás de los comicios de 2020, que se celebraron en plena pandemia.

Los primeros resultados se conocerán a partir de las 19H00 GMT cuando cierren los últimos colegios electorales. Sólo se vota en unas 1.500 localidades, ya que la gran mayoría escogieron a sus alcaldes en la primera vuelta.

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