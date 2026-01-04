Francia confirma la muerte de un francés en el incendio de un bar en Suiza

París, 4 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, confirmó este domingo la presencia de un ciudadano francés de 39 años entre las cuarenta víctimas mortales del incendio ocurrido en Nochevieja en la localidad de Crans-Montana, en Suiza.

«Las autoridades suizas nos han comunicado la muerte de un ciudadano francés de 39 años, uno de nuestros compatriotas, y el trabajo de identificación (de otras víctimas) continúa», dijo Barrot en una entrevista en el telediario de la televisión France 2.

El jefe de la diplomacia francesa recordó que Francia ha acogido a 17 víctimas del incendio en hospitales.

En este sentido, el ministro precisó que «hoy hay 23 personas ingresadas (de nacionalidad francesa) en servicios de quemados de hospitales y 8 desaparecidas» tras el incendio en el bar «Le Constellation».

«Se trata de una tragedia terrible que me ha conmocionado personalmente, al igual que a muchos franceses. Y pienso en las familias que hoy se encuentran sumidas en la angustia, a la espera de noticias de sus seres queridos», manifestó Barrot, que recordó que el próximo viernes «se rendirá homenaje a las víctimas y a sus familias en Crans-Montana en un día de luto nacional».

Las autoridades suizas comunicaron este domingo 16 nuevas identificaciones de víctimas mortales, lo que eleva a 24 el número de fallecidos filiados de esta tragedia en la que murieron 40 personas.

Las tareas de identificación son llevadas a cabo por la Policía Cantonal del Valais y el Instituto de Medicina Legal de Suiza.

En el incendio 119 personas resultaron heridas, la mayoría con quemaduras muy graves y extendidas. EFE

