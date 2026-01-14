Francia considera indispensable que todos los presos políticos en Venezuela sean liberados

2 minutos

París, 14 ene (EFE).- Francia considera «una señal positiva» el comienzo de la liberación de los presos políticos en Venezuela, pero insiste en que resulta «indispensable» para poner el país en la transición que espera que los que siguen encarcelados también queden libres «en los próximos días o en las próximas semanas».

El portavoz del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, Pascal Confavreux, explicó de esta forma la posición de su país al ser preguntado en conferencia de prensa sobre la posibilidad de relajar las sanciones europeas, como sugiere España.

Confavreux dijo que tomaban nota de la postura española y que tienen intención de discutir entre europeos.

En cuanto a otra pregunta sobre la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de privilegiar la gestión del país con el poder actual, el que ha sucedido a Nicolás Maduro tras la operación militar estadounidense para capturarlo, el portavoz francés insistió en que «ninguna solución política duradera puede ser impuesta desde el exterior».

Francia -añadió- sigue defendiendo «el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas» y más allá de eso afirmó que la transición debe poner «en el centro al pueblo de Venezuela, que debe ser el actor».

Confavreux recordó que tras la captura de Maduro, el presidente francés, Emmanuel Macron, habló con la líder de la oposición María Corina Machado y dijo que considera a Edmundo González Urrutia el ganador de las presidenciales de 2024 y por eso debería tener «una posición central en la futura transición».

«Esta transición debe ser pacífica, incluyente y, sobre todo, debe dar la palabra al pueblo venezolano», subrayó.

En cuanto a los contactos con la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el portavoz francés se limitó a señalar que los embajadores europeos se han entrevistado con ella. EFE

ac/cat/fpa