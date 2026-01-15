Francia considera que la OTAN y Europa pueden defender Groenlandia

2 minutos

Riga, 15 ene (EFE).- Francia enviará representantes de todas las ramas de sus Fuerzas Armadas a unos ejercicios militares en Groenlandia para demostrar que el país nórdico y sus aliados pueden defender la gran isla ártica ante cualquier amenaza, explicó este jueves el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Groenlandia es un territorio europeo protegido por la OTAN. Está protegido por la OTAN, sus aliados, los europeos, que son perfectamente capaces de defender su territorio contra cualquier amenaza, venga de donde venga», afirmó Barrot en declaraciones a la prensa.

«Y esta postura, la expusieron nuestros colegas daneses y groenlandeses en Washington» durante la reunión de ayer, agregó.

El ministro francés señaló que los primeros militares franceses «han sido enviados y, en pocos días, estarán allí, tanto en tierra como en mar”, afirmó.

Barrot habló en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Exteriores de Letonia, Baiba Braže, y ambos rechazaron informes de los medios de comunicación según los cuales UE supuestamente estaba buscando su propio canal hacia el presidente ruso, Vladimir Putin.

«No vemos en este momento ninguna indicación de que Rusia esté dispuesta a cambiar su posición actual, que es el deseo de subyugar a Ucrania, destruir la soberanía de Ucrania, dividir a la OTAN y revisar aún más la arquitectura de seguridad europea», dijo Braže.

«Hoy, el principal obstáculo para la paz es Putin. La semana pasada, con un misil balístico que impactó en la región de Lviv, volvió a afirmarlo: está destruyendo metódicamente la infraestructura energética y, como dijo el presidente Zelenski, está creando una emergencia energética», añadió.

Tanto Barrot como Braže dijeron que estaban haciendo propuestas para el vigésimo paquete de sancione de la UE contra Rusia, dirigidas a la llamada flota en la sombra de buques que transportan petróleo ruso y otros productos sancionados.

Barrot consideró importante que el próximo paquete de sanciones nombre específicamente o designe de otra manera a los buques que operan en la flota en la sombra, mientras que Braže dijo que Letonia propondría sancionar el “ecosistema” en tierra de empresas y otras entidades que brindan apoyo a estos buques.

El titular francés de Asuntos Exteriores visitó la capital letona para conmemorar el 105 aniversario del reconocimiento de iure de la República de Letonia en 1921, en el que el entonces ministro, Aristide Briand, había desempeñado un papel decisivo. EFE

