Francia cree que es posible «entenderse» con EE.UU. para evitar su retirada de la AIE

2 minutos

París, 19 feb (EFE).- El Gobierno francés considera posible «entenderse» con Estados Unidos para evitar su retirada de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y cree que la meta de emisiones cero en 2050 que tanto critica EE.UU. «es solo una proyección entre otras».

«Las negociaciones (con EE.UU.) son siempre en serio, así que tenemos que seguir comprometidos a dialogar con ellos. Hoy en día, la meta de emisiones cero figura solo como una proyección entre otras», declaró a la prensa el titular de Economía y Finanzas, Roland Lescure, al margen de la reunión ministerial de la AIE que terminó este jueves en París.

Porque, añadió, «hay otras metas, a las que podemos o no comprometernos».

«En todo caso, estamos convencidos de que la AIE hace un trabajo excepcional de recogida de información, de análisis, de puesta en perspectiva de los desafíos de la energía contemporánea y por eso hay que seguir apoyándola, sin duda», añadió.

Muy descontento con el rumbo de la AIE, que considera favorable a las renovables, hostil a los hidrocarburos y contra el crecimiento económico, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, mantuvo este jueves en París la amenaza de que su país la abandonará si no ve un cambio de políticas, aunque trabajará para que la salida «no suceda».

Lescure sí que asumió que la ruta energética de su país -y la de la Unión Europea- es depender cada vez menos de las energías fósiles.

«Nuestro objetivo es remplazar (los hidrocarburos) por energías soberanas. Elegimos una energía descarbonizada, como lo es la nuclear, pero también la renovable», dijo. EFE

