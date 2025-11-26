Francia denunciará a AliExpress y Joom por vender muñecas sexuales con apariencia infantil

Francia llevará ante la justicia a las plataformas de comercio electrónico AliExpress y Joom por vender muñecas sexuales con apariencia infantil, tras la polémica con Shein por hechos similares, anunciaron este miércoles las autoridades.

El gobierno denunció semanas atrás a la plataforma asiática Shein. La audiencia urgente prevista para este miércoles sobre la suspensión de la plataforma en Francia se aplazó al 5 de diciembre.

«Habrá una denuncia judicial contra estas dos plataformas por parte del Estado, ya que también venden muñecas pedopornográfica»», declaró el ministro de Comercio, Serge Papin, en referencia a AliExpress y Joom, en una entrevista en la televisión TF1.

Francia llevará el caso ante la justicia civil, lo que le permitirá presentar oficialmente ante un juez un conflicto entre dos partes y notificar a la parte demandada que se ha iniciado un procedimiento judicial en su contra.

«Es una lucha que busca proteger a los consumidores, que también busca proteger a los niños y adolescentes», explicó Papin.

El ministro ya había anunciado a mediados de noviembre que el gobierno señalaría a la justicia las plataformas AliExpress y Joom, así como a eBay, Temu y Wish, por la venta de productos ilegales.

AliExpress aseguró que «los anuncios incriminados han sido retirados».

Esta plataforma es propiedad del gigante tecnológico chino Alibaba, mientras que Joom es una plataforma rusa fundada en 2016.

Respecto al caso de Shein, el gobierno quiere que ses suspenda durante tres meses como mínimo hasta que la empresa cumpla un determinado número de condiciones para «respetar» los códigos de consumo en Francia.

La Comisión Europea anunció también este miércoles que había reclamado información a Shein tras «la venta de productos ilegales en Francia», ya que considera que «puede presentar un riesgo sistémico para los consumidores de toda la Unión Europea».

