Francia evalúa la restauración del sarcófago de Chernóbil en 500 millones de euros

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Cernay la Ville (Francia), 26 mar (EFE).- El Gobierno francés evaluó en 500 millones de euros la restauración del sarcófago de la central nuclear de Chernóbil, diseñado para contener la fuga de polvo radioactivo y proteger de las intemperies el reactor 4 del complejo.

«Por culpa de un solo dron ruso, 500 millones de euros de daños. El G7 debe jugar un papel de catalizador para recaudar fondos, asociado con el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)», afirmó el ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, durante la primera jornada de la reunión de los ministros del ramo del G7, celebrada en la abadía de Vaux de Cernay, a unos cincuenta kilómetros de París.

El jefe de la diplomacia francesa no dio más detalles sobre los plazos para la reconstrucción.

El sarcófago, una compleja obra de ingeniería construida sobre el mismo lugar donde se originó en 1986 el desastre nuclear de Chernóbil, resultó dañado en 2025 por un dron ruso, según Kiev y sus aliados occidentales.

Barrot volvió a saludar «la resistencia ucraniana que aguanta al Ejército de (el presidente ruso, Vladímir) Putin». «Eso sí, podemos hablar de un Ejército propiamente dicho, porque ha habido más de un millón de bajas rusas (desde la invasión de Ucrania en 2022), por lo que con lo que nos encontramos ahora es con mercenarios venidos de todos los rincones del mundo», denunció.

Según el ministro francés, «Ucrania no está retrocediendo, sino todo lo contrario» en un contexto especialmente desfavorable «tras sobrevivir a un riguroso invierno y al lanzamiento de misiles balísticos de Rusia contra infraestructuras energéticas» ucranianas.

Barrot restó importancia al bloqueo del préstamo europeo de 90.000 millones de euros a Ucrania, esencialmente por el veto del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

«La cuestión no es si esos millones se desbloquearán, sino cuándo será», expresó el ministro, quien dio por hecho que, de alguna manera, caerá el veto de Budapest.

La reunión de este jueves y viernes, cuando se espera la participación del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, servirá además como preparación para la cumbre de líderes del G7 prevista en junio en Evian (este). EFE

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