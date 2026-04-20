Francia impone una «multa récord» contra un edificio de París convertido en alojamientos turísticos

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La justicia francesa impuso una «multa récord» por la transformación ilegal de un edificio de París en alojamientos turísticos, alquilados en Airbnb, en un contexto de problemas de acceso a la vivienda en la capital, anunció este viernes el ayuntamiento.

El acceso a la vivienda en París, donde los alquileres no dejan de subir, fue uno de los temas de las elecciones municipales de marzo. Entre 2012 y 2023, la ciudad perdió casi 140.000 habitantes, unos 12.000 al año, según cifras oficiales.

Un tribunal de París condenó el miércoles a una sociedad civil inmobiliaria al pago de 585.000 euros (690.000 dólares) por transformar ilegalmente un edificio del distrito IX de la capital en viviendas turísticas, indicaron las autoridades locales.

Adquirido a finales de 2022, el edificio en cuestión albergaba una residencia social destinada a acoger a personas en situación de precariedad. A finales de 2023 fue completamente transformado en 11 alojamientos turísticos.

Estas viviendas se alquilaban a través de la plataforma Airbnb, pero la compañía no respetó la normativa vigente que exigía primero una autorización de cambio de uso del inmueble.

«Es la multa más grande impuesta contra un arrendador», aseguró el edil parisino de Vivienda, Jacques Baudrier. El tribunal ordenó además el cese inmediato de la actividad de la empresa.

El ayuntamiento estima en unos 25.000 el número de alojamientos turísticos ilegales en un contexto de «fuerte tensión» en el mercado y, esta semana, anunció la creación de una brigada de 150 personas encargada de luchar contra éstos.

En noviembre de 2024, el Parlamento francés aprobó una ley para regular mejor las viviendas turísticas de tipo Airbnb.

En 2025, la justicia impuso 2,4 millones de euros (2,83 millones de dólares) en multas por este tipo de viviendas en París y, «desde el inicio del año, se está cerca de superar el millón», celebró Baudrier.

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