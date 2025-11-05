Francia inicia suspensión temporal de Shein coincidiendo con apertura de primera tienda

(Actualiza con más acciones del Gobierno francés)

París, 5 nov (EFE).- El Gobierno francés inició este miércoles el procedimiento para suspender temporalmente en Francia la plataforma china de comercio electrónico Shein, hasta que demuestre que su contenido en línea cumple con la ley, en plena investigación judicial por su venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas y el mismo día en que abrió en París su primera tienda física.

«Por instrucciones del primer ministro (Sébastien Lecornu), el Gobierno inicia el procedimiento de suspensión de Shein temporalmente para que la plataforma demuestre a las autoridades que todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes», informó el Ejecutivo, que analizará la situación «dentro de 48 horas», según un escueto comunicado.

Paralelamente, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, interpuso una demanda para bloquear la página web de Shein, según anunció el Ministerio de Economía, que confirmó que si, en un plazo de 48 horas, «los productos prohibidos siguen a la venta en la página web de Shein, se podrá emitir una orden de requerimiento digital», que permitirá al Gobierno «exigir la suspensión de la página web».

El ministro de Economía, Roland Lescure, que se reunirá con proveedores de servicios de internet el jueves, consideró que Francia tiene «argumentos sólidos» para llevar a Bruselas y tratar el «problema» a nivel europeo.

Lescure dijo que la ministra delegada para Asuntos Digitales, Anne Le Henanff, ha contactado ya a la Comisión Europea «para solicitar que inicie una investigación sobre las prácticas de la plataforma».

Una inauguración rodeada de polémica

La decisión del Ejecutivo francés se produjo dos horas después de que Shein hubiese abierto en París su primera tienda física, a dos pasos de la catedral de Notre-Dame.

La tienda del gigante asiático, ubicada en la sexta planta de los emblemáticos almacenes BHV, abrió sus puertas a las 13.00 hora local (12.00 GMT) en un espacio de 1.200 metros cuadrados, al que acudieron tanto cientos de potenciales clientes como decenas de ciudadanos contrarios al modelo de negocio de Shein, al que acusan de competencia desleal o de no respetar el medioambiente ni los derechos laborales.

Lescure advirtió el pasado lunes y reiteró ayer que al Gobierno «no le temblará la mano» para prohibir las actividades de la plataforma china en Francia si se demostraba que se hubieran realizado actividades ilícitas.

La Fiscalía de París abrió a principios de esta semana una investigación a Shein por «difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica», que también afecta a AliExpress, y por la «difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores», en la que además de esas dos plataformas figuran la también china Temu y la estadounidense Wish.

La prensa francesa informó hoy de la detención y puesta bajo custodia de un hombre en Bouc-Bel-Air, cerca de Marsella, tras interceptar un paquete con una muñeca sexual de aspecto infantil remitido a su nombre y comprado en la plataforma Shein.

Directivos de la compañía china de comercio electrónico deberán responder el 18 de noviembre a las preguntas de los parlamentarios franceses que integran una comisión de investigación para comprender cómo pudieron venderse productos ilícitos en este país.

Además, un grupo de diputados de diversos horizontes políticos anunció hoy la próxima presentación de una resolución europea contra el problema de la moda rápida, que insta a Bruselas y al Gobierno francés a adoptar una postura más firme contra Shein.

Entre ellos está el diputado del partido conservador Los Republicanos Antoine Vermorel-Marques, que anunció la presentación de una denuncia hoy ante la fiscalía de París por la venta en Shein de armas de categoría A (machetes y puños americanos).

«Se vende como un éxito de ventas en Shein… e incluso con descuento para Navidad. Eso ya es demasiado», exclamó en sus redes sociales, recordando que «la venta de estas armas se castiga con 5 años de prisión y una multa de 75.000 euros» en Francia.

Apuesta de BHV

El ministro de Vivienda y Asuntos Urbanos, Vincent Jeanbrun, deploró hoy la apertura de la tienda, que calificó de «error estratégico» de BHV, que actúa movido, en su opinión, por «el atractivo del dinero».

El presidente de la Société des grands magasins (SGM, propietaria de los grandes almacenes BHV), Frédéric Merlin, de 34 años, denunció una «hipocresía generalizada» hacia Shein y sus «25 millones de clientes franceses» en la plataforma.

Entre tanto, sigue aumentando la lista de marcas que dan la espalda a BHV por su relación con Shein.

El grupo Galeries Lafayette acordó con SGM rescindir su contrato de colaboración en sus siete tiendas en capitales provinciales operadas por el grupo de Merlin. EFE

