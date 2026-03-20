Francia intercepta ante Marsella un petrolero sospechoso de ser de la flota fantasma rusa
París, 20 mar (EFE).- La armada francesa interceptó este viernes un petrolero sospechoso de pertenecer a la llamada flota ‘fantasma’ rusa, anunció el presidente francés, Emmanuel Macron.
«Esta mañana, la armada francesa capturó en el Mediterráneo otro buque de la flota fantasma, el Deyna. La guerra en Irán no impedirá que Francia siga apoyando a Ucrania, donde continúa la guerra de agresión de Rusia», informó el jefe de Estado francés en un mensaje en sus redes sociales. EFE
