Francia no entrará a negociar un control del armamento nuclear por su situación específica

París, 29 ene (EFE).- Francia no está dispuesta a entrar en una negociación sobre el control del armamento nuclear con Estados Unidos y Rusia porque considera que su situación es «muy específica» ya que su arsenal está muy por detrás del de esos dos países y su objetivo no es alcanzarlos sino tener una «estricta suficiencia».

Esta es la posición francesa explicada por su portavoz del Ministerio de Exteriores, Pascal Confavreux, que este jueves no obstante no se privó de culpar a Rusia de ser el «responsable» de que no se prolongue el Tratado de Control de Armas Estratégicas (START) que expira el próximo 5 de febrero.

Preguntado por esa cuestión en su habitual comparecencia semanal ante la prensa, el portavoz insistió en apuntar a Rusia como «responsable de este retroceso» por la no prolongación del START, que significará un vacío en el control de las armas nucleares de las dos grandes potencias por primera vez desde la Guerra Fría.

Pidió a Rusia que corrija y cumpla con lo que se había comprometido en enero de 2022 como el resto de los miembros del P5, los países con armas atómicas que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para prevenir una guerra nuclear y la carrera de armamentos.

Pero a la cuestión de si Francia aceptaría entrar en un sistema de control de su arsenal de tipo START, como había sugerido Moscú, Confavreux replicó que no y lo justificó en primer lugar porque su país tiene «una posición que es muy específica».

La razón es que aunque apoyan la idea del «control de armamentos estratégicos entre los países que están dotados», Francia diseña su arsenal con una «óptica de estricta suficiencia», lo que quiere decir que no entra en una «lógica de paridad», de ponerse al nivel de las grandes potencias nucleares.

A ese respecto, recordó que la dimensión del arsenal nuclear francés no es para nada comparable con el de Estados Unidos y Rusia, por lo que dijo que está descartado que París entre en una negociación para controlar el armamento estratégico.

El portavoz puntualizó que en el marco del Tratado de No Proliferación Francia apoya el diálogo entre los Estados que tienen el arma atómica para la «resolución de riesgos estratégicos». EFE

