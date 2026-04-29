Francia pide al G7 centrarse en sus convergencias para reformar la ayuda al desarrollo

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París, 29 abr (EFE).- La ministra delegada francesa de Alianzas Internacionales, Eléonore Caroit, pidió este miércoles a sus socios del G7 que, más allá de sus divergencias evidentes en políticas para el desarrollo, se concentren en los puntos de convergencia para trabajar en una «reforma de la arquitectura» de la ayuda.

«Es verdad que tenemos divergencias, en ocasiones importantes», señaló Caroit al inicio de la primera sesión de la ministerial del G7 de desarrollo, que se celebra hasta el jueves en París, bajo presidencia francesa.

Pero a continuación insistió en que «tenemos que centrarnos en nuestras líneas de convergencia» que «son más importantes de lo que pensamos».

La representante francesa, que espera plasmar esas convergencias en una declaración común el jueves, explicó que su propuesta se basa en «un nuevo enfoque del desarrollo» que implica «cooperaciones mutuamente beneficiosas» para los donantes y para los receptores de la ayuda al desarrollo.

Ese enfoque se articula en cuatro ejes, el primero de ellos «la soberanía» para los países en desarrollo que evite los problemas de dependencia que algunos de ellos han sufrido en el pasado.

Eso exige «movilizar recursos perennes» del exterior, pero también captar recursos internos de los mismos países precisamente para disminuir los riesgos de dependencia y garantizar la continuidad de los programas de desarrollo.

Los otros tres principios anticipados por Caroit son el «apoyo a la resiliencia de los países más frágiles», que implica dedicar el dinero público para «los sectores más críticos» y que son menos susceptibles de beneficiarse de financiación privada; «la eficacia», teniendo en cuenta que los recursos de la ayuda pública son cada vez más escasos; y «el espíritu de reforma», es decir la capacidad de adaptación del dispositivo.

Lo cierto es que este G7 de desarrollo se celebra en un contexto particular marcado principalmente por la profunda divergencia de los Estados Unidos de Donald Trump con el resto de los miembros y por el pronunciado bajón de la ayuda pública al desarrollo de los países ricos a los pobres.

Según la OCDE, en 2025 sus miembros que forman parte del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) redujeron esa ayuda pública en un 23,1 % a 174.300 millones de euros y Estados Unidos fue el responsable de tres cuartas partes de ese descenso.

La importancia que da Estados Unidos a esta ministerial de París queda ilustrada con el jefe de la delegación que ha enviado, que lejos de tener rango ministerial es el subsecretario de la Oficina de la Población, los Refugiados y las Migraciones del departamento de Estado, Andrew Veprek.

Francia, que también redujo de forma muy significativa su ayuda pública al desarrollo el pasado año (un 10,9 %, a 14.500 millones de dólares), pretende en esta conferencia desplazar el foco del volumen de esos fondos a su utilidad para movilizar recursos de otras procedencias.

Su posición oficial es que no se trata de sustituir el dinero público para el desarrollo por financiación privada, sino aprovechar esas partidas que ponen los gobiernos -y que deben dirigirse a acciones para los que no hay otra alternativa- para captar otros dispositivos, y asegurarse de que al final se conseguirá el mayor impacto.

A su llegada a la reunión, el comisario europeo de Alianzas Internacionales, Josef Síkela, explicó que en un mundo «complicado y más fragmentado» como el actual, su intención es defender una política de desarrollo basada en «alianzas que benefician a las dos partes», donantes y receptores.

Y para la Unión Europea, -precisó Síkela- eso significa «inversiones que crean empleo, valor local y capacidad industrial», que contribuyen a la estabilidad de las cadenas de suministro, que sirven para abrir mercados y «por supuesto, a reducir las presiones migratorias».

El comisario recordó que la UE es «con diferencia» el mayor donante de ayuda al desarrollo, con casi la mitad del total mundial, y eso, subrayó, «es algo de lo que podemos estar orgullosos».EFE

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