Francia pide que Irán acepte la propuesta de EEUU y haga «concesiones significativas»

2 minutos

Bagdad, 5 feb (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este jueves que es de «imperiosa necesidad» que Irán acepte la propuesta de EE.UU. en las negociaciones que tendrán lugar entre ambos países mañana viernes en Omán, y pidió que Teherán «haga concesiones significativas en su programa nuclear».

«Recalqué la imperiosa necesidad de que Irán acepte la propuesta estadounidense de negociaciones, haga concesiones significativas en su programa nuclear, su arsenal de misiles balísticos y sus actividades de desestabilización regional», dijo el jefe de la diplomacia de Francia.

Barrot, que ofreció una declaración a la prensa en Bagdad junto a su homólogo iraquí, Fuad Husein, afirmó que también pidió a su interlocutor que Irán -estrecho aliado de Irak- «ponga fin a la represión contra su pueblo», en referencia a las manifestaciones populares que han sacudido a ese país.

«Expresé nuestra más enérgica condena a la sangrienta represión ejercida por las autoridades iraníes contra el pueblo iraní, dados los riesgos de escalada y las consecuencias que tendría para Irak y la región», indicó el ministro francés, que mostró su apoyo a «todos los esfuerzos diplomáticos encaminados a encontrar una solución negociada».

Husein, por su parte, afirmó que Oriente Medio está ahora «bajo presión» por la escalada entre Washington y Teherán, por lo que confirmó la postura del Gobierno iraquí de que cualquier desavenencia debe resolverse «a través de las negociaciones» y no mediante la violencia.

«Afirmamos nuestro apoyo a las negociaciones entre Estados Unidos y los representantes del Gobierno iraní mañana en Omán», añadió el ministro de Exteriores de Irak.

Irán y Estados Unidos mantendrán mañana en Omán nuevas negociaciones nucleares, en un encuentro al que llegan en medio de las amenazas militares estadounidenses y con grandes diferencias en torno al arsenal de misiles iraní, que Washington quiere limitar ante la oposición de Teherán. EFE

