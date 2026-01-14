Francia prohíbe la entrada a 10 activistas británicos de ultraderecha por acciones antimigrantes

afp_tickers

2 minutos

Francia prohibió la entrada a diez activistas británicos de extrema derecha por acciones en su suelo destinadas a impedir que migrantes crucen al Reino Unido en pequeñas embarcaciones, informaron este miércoles las autoridades francesas.

Desde 2018, el Canal de la Mancha es una ruta migratoria en la que miles de personas arriesgan sus vidas para alcanzar las costas del Reino Unido de forma irregular desde el norte de Francia, en pos de una vida mejor. En 2025, 41.472 lo lograron.

Sin embargo, la situación puso bajo presión al primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, quien enfrenta la progresión del partido antiinmigración Reform UK.

El martes, el ministerio del Interior francés prohibió la entrada de diez activistas británicos, identificados como miembros del movimiento antimigrantes «Raise the Colours», por acciones en Francia, indicó este miércoles, sin revelar sus identidades.

A finales del año pasado, una cuenta en redes sociales llamada «Raise the Colours Operation France» publicó videos de activistas de extrema derecha en la costa norte de Francia.

En un video publicado en noviembre, un activista se filmó a sí mismo en una playa francesa, diciendo que había encontrado una pequeña embarcación inflable enterrada en la arena y que la había rajado. «Esa no va a Inglaterra», dice.

En otra publicación difundida a comienzos del mismo mes, el hombre se mete en el mar y empieza a gritar a lo que parecen ser decenas de migrantes que suben a una lancha inflable rumbo a Inglaterra: «No son bienvenidos en nuestro país».

La justicia francesa ya tiene abierta una investigación preliminar por «violencias agravadas» contra migrantes en la madrugada del 10 de septiembre en Grand-Fort-Philippe, cerca de Dunkerque, tras la denuncia de una asociación.

Esa noche, cuatro hombres que portaban banderas de Inglaterra y del Reino Unido agredieron verbal y físicamente a un grupo de migrantes, a quienes robaron algunas de sus pertenencias, señaló entonces a AFP Félicie Penneron, de la oenegé Utopia 56.

París y Londres firmaron en 2025 un acuerdo que prevé el retorno a Francia de los migrantes que llegaron en pequeñas embarcaciones al Reino Unido, a cambio de la acogida en suelo británico de los presentes en suelo francés a razón de «uno por uno».

est-ah/tjc/avl