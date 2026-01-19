Francia quiere una «discusión franca» con EE.UU. en un G7 de finanzas en los próximos días

3 minutos

París, 19 ene (EFE).- El ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure, anunció este lunes que en los próximos días, va a organizar una reunión por vídeoconferencia con sus homólogos del G7 en la que quiere «una discusión franca» sobre las amenazas de Estados Unidos de nuevos aranceles a cuenta de Groenlandia.

Lescure, que habló a los medios en una teleconferencia desde Berlín, camino del Eurogrupo de esta tarde en Bruselas, dijo que ese primer G7 de Finanzas en este año de presidencia se celebrará probablemente el miércoles.

Refiriéndose a los anuncios de Donald Trump, que el sábado anunció que impondrá a los ocho países que han enviado tropas a Groenlandia nuevos aranceles mientras no acepten «la compra total y plena» de la isla por Estados Unidos, el ministro francés repitió que «esas amenazas son absolutamente inaceptables».

Después de haberse reunido en Berlín con su homólogo alemán Lars Klingbeil, que habló de «chantaje», los dos ministros afirmaron que habrá una respuesta rápida de Europa.

«No cederemos», aseguró el titular francés, que afirmó que «no excluimos nada» y que «el conjunto de los instrumentos están disponibles».

Entre ellos, en particular, el mecanismo europeo anticoerción cuya activación ha pedido el presidente francés, Emmanuel Macron.

Ese instrumento, que está en vigor desde diciembre de 2023 y que hasta ahora no se ha activado nunca, fue diseñado ante todo para actuar como elemento disuasorio contra la coacción económica de países terceros.

En primer lugar prevé entablar un diálogo con el país en cuestión para persuadirle de que detenga el comportamiento problemático, pero en los casos en los que la coerción siguiera, abriría las puertas a la UE para aplicar contra Washington una amplia gama de sanciones, entre ellas la imposición de tarifas aduaneras a productos de ese país, así como restricciones en el acceso a licitaciones públicas europeas.

La presidencia francesa del G7 se ha fijado como gran prioridad trabajar para corregir los desequilibrios macroeconómicos mundiales, que según su análisis hacen correr un riesgo de «fragmentación del mundo».

En resumen, esos desequilibrios vienen de los llamados «déficits gemelos» de Estados Unidos, el de sus presupuestos y el comercial; de las carencias de la inversión de Europa, que se traduce en sus bajos niveles de innovación y crecimiento; y de que China esté produciendo mucho, pero con un consumo interior muy limitado, con lo que inunda los mercados exteriores.

Según el diagnóstico de Francia, la sobreproducción china es lo que ha llevado al presidente estadounidense, Donald Trump, a intentar corregir el déficit comercial estadounidense con su avalancha de aranceles.

Una de las consecuencias es que los productos chinos que ahora no pueden entrar en el mercado estadounidense por esas barreras acaban en Europa, y eso le acarrea mayores problemas de competitividad.

En 2025, pese a los aranceles de Trump, China tuvo un superávit comercial récord de 8,51 billones de yuanes (1,22 billones de dólares, 1,05 billones de euros). EFE

ac/cat/alf