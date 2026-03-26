Francia reitera apoyo a rápida adopción del vigésimo paquete de sanciones a Rusia de la UE

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Cernay la Ville (Francia), 26 mar (EFE).- Francia reiteró este jueves su apoyo a la rápida adopción de un vigésimo paquete de sanciones contra Rusia y reafirmó su compromiso en la lucha contra la denominada ‘flota fantasma’ utilizada para eludir las restricciones internacionales, en particular en el ámbito energético.

Esta posición fue expresada por el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, durante un encuentro con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, celebrado antes del comienzo esta tarde de la reunión ministerial del G7 en la abadía de Vaux-de-Cernay, en la localidad de Cernay la Ville, a unos 50 kilómetros de París.

Según un comunicado facilitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, Barrot y Kallas abordaron en detalle la situación en Ucrania y el respaldo de la Unión Europea frente a la ofensiva rusa, en un contexto de persistente tensión internacional.

La conversación también se centró en la evolución de la situación en Oriente Medio por la guerra en Irán, con especial atención a sus consecuencias para la seguridad marítima y la libertad de navegación, así como a la crisis en Líbano.

Las guerras en Ucrania y en Irán serán el tema central de dos de las seis mesas de trabajo previstas entre hoy y mañana en la agenda del G7 de ministros de Exteriores, en la que participarán en algunas sesiones los ministros de Ucrania, Arabia Saudí, India, Corea del Sur y Brasil, invitados por Francia, que preside este año el G7, integrado también por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Japón. EFE

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