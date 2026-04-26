Francia rescata en un día a 119 migrantes que trataban de llegar en patera al Reino Unido

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París, 26 abr (EFE).- Los servicios franceses rescataron este sábado a 119 migrantes que intentaban atravesar en embarcaciones el Canal de la Mancha para llegar a las costas británicas, uno de los cuales tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital por su estado, ya que había perdido el conocimiento.

La Prefectura Marítima de la Mancha y del Mar del Norte anunció este domingo en un comunicado que la primera operación se llevó a cabo después de que se recibiera el aviso de una patera que se encontraba en la zona de Ault y se decidió enviar el Cormorán, un patrullero de la Marina francesa.

Primero se asistió a una sola persona en dificultades que iba en la patera pero más tarde recuperaron a otras seis, que fueron desembarcadas en el puerto de Boulogne sur Mer.

Una segunda operación se llevó a cabo una vez que desde el faro de Dieppe se constató que había salido una embarcación con migrantes del sector del cabo de Ailly y se movilizaron dos barcos.

Una de las siete personas asistidas rescatadas en primer lugar había perdido el conocimiento y se decidió su evacuación en helicóptero hasta el hospital de Boulogne sur Mer, a donde llegó en medio de la noche.

Mientras tanto, la barcaza con los migrantes se había averiado y el navío de salvamento Minck socorrió a sus 106 ocupantes, que junto a los seis recuperados anteriormente fueron desembarcados en el puerto de Calais.

La Prefectura Marítima destacó en su comunicado que los migrantes que intentan llegar de forma irregular al Reino Unido por el Canal de la Mancha rechazan la asistencia de los servicios franceses y solo acaban aceptándola cuando se ven confrontados a situaciones de extrema urgencia.

En esas circunstancias, y teniendo en cuenta los riesgos de poner en peligro sus vidas en un trasbordo forzado, no se les obliga a subir a los barcos de rescate sin su consentimiento. EFE

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